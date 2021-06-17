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Pençe Operasyonu Gazisi Mertcan Fırtına unutulmadı Malatya protokolü, Gazi Mertcan Fırtına'yı evinde ziyaret etti

İHA

Pençe Operasyonu Gazisi Mertcan Fırtına unutulmadı Malatya protokolü, Gazi Mertcan Fırtına'yı evinde ziyaret etti

Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe Operasyonu'nda mayın patlaması sonucu yaralanarak GATA’da tedavi gördükten sonra Malatya’daki ikametine dönen Gazi Mertcan Fırtına’yı protokol üyeleri ziyaret etti.
Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte Pençe Operasyonu sırasında yaralanarak gazi olan Mertcan Fırtına’yı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Kuzey Irak’ta 25 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Pençe Operasyonu'nda mayın patlaması sonucu yaralanarak GATA’da tedavi gördükten sonra Malatya’daki ikametine dönen Mertcan Fırtına’yı ziyaret eden protokol üyesi yetkililer, gazi askerin yakınları ile de sohbet etti.
Herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını soran Vali Aydın Baruş, “Şehitlerimiz ve Gazilerimiz bizlerin baş tacıdır. Devletimiz her zaman onların yanında, onların hizmetindedir. Her türlü sıkıntınızda kapım her zaman sizlere açık” dedi.
Gazinin annesi Sadet Fırtına ise Mehmetçiklerin varlığının herkese güven ve huzur verdiğini belirterek, devletin temsilcilerini evlerinde görmekten mutlu olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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