Yeni Malatyaspor, Cengizhan Akgün'ü renklerine bağladı

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Yeni Malatyaspor, son olarak Elazığspor'da forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Elazığspor forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ün 500 bin TL bonservis bedeli ile 3+1 yıllığına transfer edildiğini duyurdu.

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