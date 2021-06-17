Malatya Aile Sağlığı Merkezleri'nde aşı yoğunluğu

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Covid19 pandemisi nedeniyle Malatya’da Aile Sağlığı Merkezleri'nde aşı yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye genelinde aşı seferberliğinin başlamasının ardından Malatya'da aşı yoğunluğu yaşandı. Özellikle Aile Sağlığı Merkezleri'nde de aşılamaya başlanmasının ardından vatandaşlar aşı olmak için ASM’lere adeta akın ediyor. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’ndeki ASM’de de yoğunluk yaşandığı görülüyor. Vatandaşlar sırayla aşılarını olduktan sonra evlerine dönüyor.

Malatya'da bulunan ASM’ler içerisinde en fazla aşılama yapan yer olarak gündeme gelen Dilek ASM’nin, Covid19 aşısında birinci sırada olduğu da öğrenildi.

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