Sosyal medyada terör propagandası yapan kişiye gözaltı

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

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MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. İsmi açıklanmayan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-18 15:36:35



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