PKK/KCK propagandasından bir gözaltı

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Malatya’da, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmaktan bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ İlçesi’nde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bir şahsın sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şahısın ev ve eklentilerinde Jandarma tarafından yapılan aramada 1 adet örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahısın gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

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