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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Kültür Yaşam Derneği faaliyetlerine başladı

İHA

Malatya Kültür Yaşam Derneği faaliyetlerine başladı

Malatya kültürünü yaşatmak için kurulan Malatya Kültür Yaşam Derneği, faaliyetlerine başladı.
Zengin bir geçmişe sahip olan ve kültürü yüz yıllarca yıl öncesine dayanan Malatya'da bir araya gelen gönüllü vatandaşlar, Malatya Kültür Yaşam Derneği’ni kurdu. Faaliyetlerine başlayan Malatya Kültür Yaşam Derneği’nde Başkan Atilla Kantarcı’da dernek hakkında bilgi verdi.

Başkan Kantarcı, Malatya Kültür Yaşam Derneği’nin Malatya’yı ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak ve kalkınmasına destek sağlamak amacıyla kurulduğunu belirterek “Doğu ve Güneydoğu illerinin kaderi olan niteliksiz göç sebebiyle maalesef Malatya’mızda da her geçen gün Malatyalıların sayısı azalmakta ve kadim kültürümüz erozyona uğrayıp asimile olma sürecimiz hızlanmaktadır. Bu hızlanan süreçte, göçe engel olmamız belki mümkün olmayacaktır ama kültürümüzü, geleneklerimizi, göreneklerimizi ve dilimizi korumak ve bizden sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak, kuruluş amaçlarından biri olan derneğimizin ve Malatya için söyleyecek sözü olan herkesin görevi olacaktır diye düşünüyoruz. Derneğimiz Malatya ve çevresindeki doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak, turizm potansiyelini açığa çıkarıp etkin kılmak suretiyle Malatya’yı ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak ve kalkınmasına destek sağlamak amacıyla kurulan, çıkar gözetmeksizin çalışan hiç bir siyasi amaç gütmeyen, her hangi bir siyasal kuruluşun, örgütün, parti veya sendikaların yan örgütü durumunda olmayan ve olmayacak olan derneğimizin başkanı olarak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki başta şahsım olmak üzere derneğimizin hiçbir üyesi derneğimizi başka üst görevlere atlama tahtası olarak kullanmayacaktır. Bu yüzden şartlar ne olursa olsun Malatya hayrına olan konularda doğruları söyleyecek cesarette olacağımızın bilinmesini rica ediyorum” dedi.
Başkan Kantarcı, uzman kişilerin katkısıyla plan ve projeler geliştirerek eski yapıların restore ettirilmesini sağlayarak tarihi miraslara sahip çıkmayı hedeflediklerini belirterek “Hemşerilerimiz arasındaki sevgiyi saygıyı, barışı, kardeşliği sağlamak ve kültürümüzü yaymak ve tanıtmak için Valilik, Büyük Şehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, T.C. Kültür Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve yüksek okullar, aynı ya da benzer amaçlı ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla derneğimizin amacına değer veren diğer kuruluşlarla kültür ve bilgi alışverişlerinde bulunacağız. Sahip olduğu potansiyel ile gelişmiş bir turizm beldesi olmaya aday Malatya ve yöresindeki sorunları ilgili kuruluşlara aktararak giderilmesine çalışmak görevlerimizin başında gelecektir. Ayrıca yöredeki özel ve tüzel kişilerde bulunan, geçmişten bugüne ulaşan tarihi değere sahip her türlü belge ve resim ile geleneksel yaşam tarzını yansıtan tüm değerlere ilişkin örnekleri ilgili kurumlarla işbirliği içinde toplayıp derlemek, envanter çalışmaları yapmak, kültür, turizm ve doğal varlıkları koruma kurulları, valilik, belediye ve diğer ilgili kuruluşlarla temaslarda bulunarak ortak çalışmalar yapmak. Alanlarında uzman kişilerin katkısıyla plan ve projeler geliştirip eski yapıların restore ettirilmesini sağlayarak tarihi mirasa sahip çıkmak. Bölgenin doğal ve tarihi dokusuna aykırı, çarpık yapılaşmaya ve görüntü kirliliğine yol açabilecek her türlü faaliyeti önleyecek tedbirler alınması için ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yapmak görevlerimizin başında gelecektir. Doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması için açık oturum, seminer, sempozyum, konferans, panel, festival, konser, sergi ve benzeri her türlü etkinlikleri gerçekleştirmek. Bunun için gerektiğinde resmi, yarı resmi ve özel kuruluşlarla temasa geçerek onların da destekleriyle çalışmalar yapmak temel düsturlarımızın sadece birkaçıdır. Malatya’mızın, Et yemekleri, fırın yemekleri ve vejeteryan mutfağında çok önemli bir yerde olduğunun bilinciyle yemeklerimizin kadim kültürümüzdeki isimlendirilmesi ve orjinal yapılışıyla tanıtılması gerektiğine inanarak, gastronomi dalında bir yerlere geleceksek bunun ancak kendi kültürümüzün gereklerini yerine getirerek olacağının bilinciyle hareket edilmesinin gereğine inanıyor ve bu konuda çalışmalar yapmak istiyoruz” diye konuştu.
Malatya Kültür Yaşam Derneği’nde Başkanı Atilla Kantarcı, Aslantepe Höyüğünün UNESCO dünya kültür miras listesine girmesi için yapılan çalışmalara destek olmanın en büyük amaçları olduğunu söyledi.

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