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Malatya'nın Darende ilçesinde, kalp krizi geçiren sağlık personelinin imdadına ambulans helikopter yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi’nde oturan sağlık personeli 48 yaşındaki Mehmet Tuğrul evde kalp krizi geçirdi. 112 ambulansıyla ilçe devlet hastanesine kaldırılan Tuğrul için doktorlar, tam donanımlı hastaneye gitmesi gerektiği şeklinde rapor verdi. Malatya’da bulunan 112 ambulans helikoptere haber verildi.

112 ambulans helikopter Darende ilçesinde bulunan çim sahaya indi. Kalp krizi geçiren Mehmet Tuğrul, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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