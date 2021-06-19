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Milletvekili Fendoğlu’ndan Adil Gevrek'e çok sert tepki "Yapıyorsa yapacak, yapmıyorsa bırakıp gidecek"

İHA

Milletvekili Fendoğlu’ndan Adil Gevrek'e çok sert tepki "Yapıyorsa yapacak, yapmıyorsa bırakıp gidecek"

MHP MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’i eleştirerek, "Malatyalıların, Malatyasporluların duyguları ile oynamaya hakkı yok. Yapıyorsa yapacak, yapamıyorsa bırakıp gidecek" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya ERTV’de açıklamalarda bulundu.
Yeni Malatyaspor’da yaşanan sıkıntıların konuşulduğu yayında Milletvekili Fendoğlu, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Yeni Malatyaspor mali kongresinde 2 siyasetçinin kulübe yapılacak yardımın önünü kestiği iddialarına cevap vererek, "Bahsedilen 2 siyasetçi kim bilmiyorum. İsim zikretmediği için Hasan da diyebilir, Ahmet de diyebilir, Mehmet de diyebilir. Ama kamuoyuna yansıttığı Mehmet Fendoğlu ve İhsan Koca ismidir. Kendi ağzından değil de kendisine ait sosyal medyadan lanse edildiğini gördük. Bir daha soruyorum, o iki siyasetçi kim? İsmiyle söylesin. Ben Malatyasporluyum ve Malatyaspor’un haklarını, Malatyaspor taraftarının haklarını her ortamda çekinmeden söyleyebilecek yapıya da sahibim" dedi.

"Biri para verdi de biz ellerine mi vurduk"
İstanbul’da Malatyalı işadamlarının katılımı ile gerçekleştirilen Yeni Malatyaspor toplantısında para yardımının söz konusu olmadığını dile getiren Fendoğlu, "Toplantıya katılan iş adamlarımızın dosyalarında Yeni Malatyaspor için düşündükleri ne bir rakam, ne bir bütçe nede bir yardım söz konusu değildi. Malatyaspor’a yardımın sözü bile geçmedi. Bir yardım gecesi de olmadı ve yardımları engelleyen 2 siyasetçi de olmadı. Bunu neden söyledi, ileriye dönük kendisine bir hedef mi koydu veya gündemi saptırıp kongreden başı dik mi çıkmak istedi? Biri para verdi de biz ellerine mi vurduk? Önlerini de kesmedik. 6 aydır Mehmet Ali Aydınlar'dan randevu alamıyor bu arkadaş. Yine orada beğenmediği siyasetçiler sayesinde randevu aldı da, Sayın Mehmet Ali Aydınlar ile görüştü. Bunları da mı söyleyelim. İşine gelirse siyasetçi elini çeksin, işine gelmezse siyasetçiler gelsin" ifadelerine yer verdi.

"Siyasileri karşısına alan bir insanın başarılı olması mümkün müdür?”
Yeni Malatyaspor'un 20192020 sezonunda küme düştüğünü ancak siyasetçilerin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde tekrar Süper Lig’e alındığını ifade eden Milletvekili Fendoğlu, "Yine siyasetçiler sayesinde kendisine maddi yardımda bulunulmuştur. Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerinin verdiği paralar var. Malatya Büyükşehir Belediyesi 3 milyon artı 8,5 milyon ve son olarak 3 milyon daha verdi. Yeşilyurt Belediyesi’nin 1 milyon artı 2 milyon, toplam 3 milyon verdi. Battalgazi Belediyesi de 1+2 toplam 3 milyon verdi. Toplam 21 milyona yakın siyasilerden para almış. Ben zaten hedefteydim, benim yanıma da AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’yı da ekledi. 200 300 kişi gitmemi istiyor diyor ya, kendisine destek olanlar belki 200300 kişi. Referanduma davet edeceğim ayıp olur, çünkü kulüp başkanı. Siyasileri karşısına alan bir insanın başarılı olması mümkün müdür? ” ifadelerini kullandı.

"Rakamlarla oynayarak bu iş olmaz"
İstanbul’da yapılan toplantı da Adil Gevrek'in yüzüne karşı kulübü yanlış yönettiğini söylediğini belirten Fendoğlu, şunları söyledi:
"Her platformda Malatyaspor’un hakkını savunmak ve senin yanlış yönettiğini, bütçelerinin çok açık olduğunu, Malatyaspor’a son 3 yıl içerisinde azap çektirdiğini ve yıprandığını söylüyorum dedim. En kısa zamanda çıkarsın birisi çıkar alır. Alamazsan da kayyuma kalır, belediye başkanı alır. Kongreye gider, elbet bir babayiğit çıkar gelir alır. Bu senin babanın malı değil. Sana tapulu da değil. Borçsuz geldin mi? Geldin. 2018’de yeni seçilmişsin Temmuz’da kongre yaptın. Borç 14 milyon açıkladın. 2. yıl yine kongrede bizden 115 milyon bütçe istedin onayladık. 2. yıl borç 31 milyon açıkladın. 150 milyon harcama istedin. İbra ettik. 3. yıl yani bu dönemin 2 ay öncesine kadar 61 milyon borç ilan ettin. 2 ay sonrada geldin diyorsun ki 657580 milyon olabilir. Elinde bilanço yok, ezbere konuşuyorsun. Madem toplantıdan bilgin vardı hazırlıklarını yapıp, eline alıp gelseydin. Malatyalıların, Malatyasporluların duyguları ile oynamaya hakkı yok. Yapıyorsa yapacak, yapamıyorsa bırakıp gidecek. Ama rakamlarla oynayarak bu iş olmaz"

“Borçlar açıklandığı gibi değil”
Milletvekili Fendoğlu, Yeni Malatyaspor’un borçlarının açıklandığı gibi 75 milyon TL olmadığını da belirterek, elinde belgeler ile rakamları açıklayarak sözlerine şöyle devam etti:
“Muhasebeci değilim, ama benim bildiğim, kendim çıkardığım, bakanlıklardan resmi olarak istediğim rakamları söyleyeyim. 20182019’da kendisinin açıkladığı borç 14 milyon. 20192020’de 31 milyon TL. En son 2020 2021’de 61 milyon TL dedi, sonra 75 milyon TL dedi. Bu rakamların toplamı 120 milyon TL yapıyor. Gelirler hanesinde 2018 2019 net olarak rakam 93 milyon 300 bin TL yayıncı ve futbol federasyonundan. 2019 2020’de 70 milyon 900 bin TL, 2020 2021’de 91 milyon. Toplam 255 milyon brüt, net ise 240 milyon 700 bin TL. 240 milyon 700 bin TL futbol federasyonundan gelen gelir var. Bilançosunu incelediğimde maliye borçları gösterilmiş uzun vadeli. Maliye borcu 7256’ya göre yapılandırılmış. Ödenmemiş, 11 milyon TL borç var. Vadesi geçmiş 8 milyon TL ödenmesi gereken bir borç var. Yeni çıkan 7326’ya göre de yapılandırılacak. Bu kanun da yeni çıkarıldı. 1819 milyon TL maliye borcu var. SGK borcu da toplam 2 milyon 989 bin 914 TL. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından aldığımız yazı. Bu borç 7256’ya göre 2 dosya olarak yapılandırılmış. Dosyalardan bir tanesinin yapılandırılması bozulmuştur. Çünkü ödenmemiş. 9. aya kadar denmiş ki 75 milyon TL borç var. 9. aydan sonrası SGK borcu, maliye borcu, verdiği çek, ödenecek harçlar, pullar ve faizler, FIBA’dan alınan krediler bunların hiçbiri yok. Hiçbir envanter de görünmeyen en büyük şey Malatyaspor’un temlik alacağı. 2022 yılına temlik konmuş 57 milyon 600 bin TL. Futbolcu alacakları var. 3 tane transfer yapabilecekler mi? Malatyaspor’un tahtası kapalı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bizzat görüştüm. Şu anda TFF’ye yatırmamız gereken para 3 milyon TL. Bu borcun Malatya’ya maliyeti ne olacak? Ucu açık."

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca: "Mevcut yönetim ile bu iş yürümez"
Canlı yayına telefonla bağlanan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da kendisi ile ilgili iddialara yanıt verdi. İstanbul’da yapılan toplantıda kulübe bir mali desteğin söz konusu olmadığı gibi, kimsenin de bu duruma engel olmadığını belirten Koca, Adil Gevrek’i istifaya davet etti.
Kimseyle bir sorunlarının olmadığını ve tek düşüncelerinin şehrin ortak değeri Yeni Malatyaspor okduğunu ifade eden Koca, "Bizim derdimiz, Malatya’mızı temsil ettiğini, etmesi gerektiğini düşündüğümüz kulübümüzün geleceğidir. Malatya'mız adına katkısıdır. Bizim toplantıda derdimiz, Malatyaspor’un daha şeffaf, daha hesap verebilir şekilde yönetilmesine yönelik eleştirilerimizi dile getirdik. Ben Malatyaspor’un son 2 Olağan Mali Genel Kurulu’na katılmıyorum. Çünkü hesapların şeffaf olmadığı, delegelerin yeterince bilgilendirilmediği kanaatindeyim. Bu nedenle katılmayı uygun bulmadım. Ben düşüncelerimi söylemem gereken yerde, açıkça söylediğim kanaatindeyim. Benim kişisel kanaatim sayın başkanımızın daha uygun bir isim üzerinde sağlanacak mutabakat ile başkanlığı bırakmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Ben mevcut Malatyaspor yönetiminde Malatya’nın yeterince temsil edilmediğini düşünüyorum. Malatya’da ikamet eden hiç kimsenin yönetimde bulunmadığını düşünüyorum. Başkan yardımcısının kim olduğunu, basın sözcüsünün kim olduğunu, futbol şube sorumlusunun kim olduğunu bilmediğimiz için söylüyorum. Mevcut yönetim ve anlayışla bu işin yürütülemeyeceği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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