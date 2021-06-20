Turgut Özal Tabiat Parkı Gölü çöplere teslim oldu

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı'nda bulunan gölete atılan çöpler ortaya hoş olmayan görüntüler çıkarıyor.

Kent merkezine yakınlığı nedeniyle binlerce vatandaşın sıcak yaz günlerinde ailesi ile pikniğe gittiği Turgut Özal Tabiat Parkı'nda piknikçiler tarafından göle atılan çöpler çevre kirliliği oluşturuyor. Duyarsız vatandaşlarca çöp olarak göle atılan pet şişe, poşet gibi atıklar ortaya hoş olmayan görüntüler çıkarıyor.

Gölet üzerinde bulunan tahta köprünün altında oluşan çöp tabakalarını gören vatandaşlar, yetkililere temizlik çağrısında bulundu. Bazı vatandaşlar, 'Marmarayı müsilaj, Orduzu gölünü de çöpler kapladı' diyerek ortaya çıkan bu görüntünün kaldırılması için biran önce görevlilerin gölde temizlik yapması gerektiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.