MASKİ, Yazıhan’ın içme suyu sorununu çözüyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Yazıhanlılara daha temiz, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanması konusunda verdiği söz yerine getiriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yazıhan ilçesine bağlı 17 mahalle ve bağlı mezralarına 30 bin metre içme suyu hattı ve 2 bin 500 tonluk içme suyu deposu için proje çalışmalarını tamamladı. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti Yazıhan Meclis Üyesi Kadir Yoldaş, Selim Gültekin, Ali Pektaş ve Mehmet Kılıç projenin uygulanacağı alanda ön incelemelerde bulundu.

Yazıhan ilçesinin içme suyu konusunda sıkıntılar yaşadığını aktaran Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, yapılan projenin hayata geçmesiyle birlikte büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş olacaklarını söyledi. Başkan Öztürk, “Yaz döneminde ilçemizin nüfusu üç katına çıkıyor. Karasu gurubunda beslenen 17 mahallemizde içme suyu yetersizliği var. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın destekleriyle Kömüşhan, Durucasu, Sürür, Sinanlı, Bahçelievler, Tecirli, Bereketli, Dedekargın, Balaban, Eğribük, Mısırdere, Boyaca, Ambarcık Mahalleleri ve bağlı mezralarını kapsayacak yeni bir hat için proje çalışmaları tamamlandı. MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Yaşar Karataş ile birlikte projenin uygulanacağı alanda ön incelemelerde bulunduk. 2021 yılının sonuna doğru inşallah yeni hattımız devreye alınacak. Önümüzdeki aylarda ihalesi yapılarak işe başlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz M. Yaşar Karataş’a ve ekibine ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi.



MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ise, “Yazıhan ilçemizin içme suyu konusunda sorunlarını gidermek adına 2021 yılının başında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın başkanlığında bir toplantı yapmıştık. Toplantıda mevcut içme suyu altyapısının rehabilite edilerek sorunsuz hale getirilmesi konusunda mutabık kalmıştık. Başkanımızın talimatlarıyla bizlerde proje çalışmalarımızı başlatmıştık. Proje tamamlandı. Karasu içme suyu kaynağımız ilçemizin tek umudu olan bir kaynak. En ufak bir sıkıntıda bile çok geniş bir alan etkilenebiliyordu. Büyük bir proje hazırladık. Projemizin içerisinde 2 bin 500 tonluk bir adet içme suyu deposu ve 30 bin metrelik içme suyu isale hattı yapımı var. Projenin hayata geçmesiyle birlikte 15 bin nüfusun ihtiyacını karşılayacak bir çalışma yapmış olacağız. Kırsalda 15 bin nüfus demek çok geniş bir alanı kapsıyor anlamına geliyor. İnşallah bu sene ihalesini yaparak hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlayacağız. MASKİ olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda geleceğe yönelik altyapı yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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