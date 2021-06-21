Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı

İHA

Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı

Malatya'da büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin bir yıldır ahırdan çıkarmadan özenle baktığı tonluk kurbanlıklar, Kurban Bayramı'nda ikinci el otomobil fiyatına alıcılarını bekliyorlar.
Malatya’nın Battalgazi ilçesi Vaizpınarı Mahallesi'nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hacı Boynuyoğun, yıllardır Kurban Bayramı'na özel hayvan yetiştiriyor. Bu yıl da bayram için yaklaşık 50 adet kurbanlık yetiştiren Boynuyoğun’un doğal yemlerle beslediği 10 kurbanlık yaklaşık 1 ton ağırlığa ulaştı. Canlı kilo fiyatı 30 liradan alıcıya sunulan tonluk kurbanlıklar, ikinci el otomobil fiyatına alıcı buluyorlar. Yaklaşık 1 yıldır ahırdan çıkmayan ve günlük ortalama 15 kilo yem tüketen kurbanlıklar, görünüşleri ve davranışlarıyla da görenleri ürkütüyorlar.

Otomobil fiyatına satılıyor
Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Hacı Boynuyoğun, tonluk kurbanlıklardan birini kilosu 29 liradan sattıklarını belirterek, “Kurbanlık hayvan yetiştiriyorum. Öncelikle 2021 yılı Kurban Bayramı İslam alemi için hayırlı olsun. Hayvan besliyoruz, zor şartlardayız, bu sene sıkıntılıyız. Yem fiyatları aldı başını gidiyor. Bu kurbanı da atlatırsak önümüzdeki kurbana ne karar vereceğimiz belli değil. Biz tam bir yıldır bu kurbanlıkları ahırda besliyoruz. Bu hayvan 3 yaşında, bir sene yaylıma bırakıyoruz, bir sene dana olarak besliyoruz, bir sene de ahırda besliyoruz. Normal şekilde besi yemiyle arpa, yonca yiyor. Organik şeylerle besliyoruz. Kurbanlığımız şu anda 50 tane civarında. Tonluk olarak yaklaşık 10 kurbanlığımız var. Kilo olarak 900 var, bin 100 kilo var, bin 200 kilo var. Bir tanesini tartılmadan kilosunu 29 liradan verdik. Toplam 30 liraydı arkadaş 1 lira ikram istedi. Bir ton civarında gelir” dedi.

“6 kişi ahırdan çıkarmaya çalıştık, çıkaramadık”
Kurbanlıkların bir yıldır ahırdan çıkmadığını ve ahırın dışında baş etmenin güç olduğunu belirten Boynuyoğun, “Şu an hayvanları dışarı çıkarmak sıkıntı, bir yıldır hiç dışarı çıkmadılar. Kurban zamanında kafasına çuval geçiriyoruz, kesim yeri yakın, kalabalık bir şekilde götürüyoruz. Şu anda ahırdan çıkaramıyoruz, bir tane çıkardık bayağı zorlandık. Toplam 6 kişi ahırdan çıkarmaya çalıştık, çıkaramadık. Çünkü bunlar bir yıldır hiç dışarıyı görmediler. Tonluk hayvanları satamazsam bayramdan önce keseceğim. Bayram sonrasını bekleyemeyiz, çünkü bunlar kaldıkça ağırlaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Hayvanların tonluklarına 15 kilo civarı yem veriyoruz”
Kurbanlık hayvanların bakımıyla ilgilenen Bayram Boynuyoğun, tonluk kurbanlıkların günlük ortalama 15 kilo yem yediğini belirterek, “Bizim çok büyük hayvanlarımız var, 900 kilo ile bin 200 kilo arasındalar. Hayvanların tonluklarına 15 kilo civarı yem veriyoruz, ufaklara da 10 kilo civarı yem veriyoruz. Dışarı çıkarmak sıkıntı, dışarı kurban zamanı çıkarabiliyoruz. Hayvanları dışarı çıkarmak zor, tonluk hayvan güç yetmiyor. Bayram zamanı çuval koyuyoruz, rabbimde yardım ediyor ve bir şekilde çıkarıp kesiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MASKİ, Yazıhan’ın içme suyu sorununu çözüyor
YEREL HABERLER MASKİ, Yazıhan’ın içme suyu sorununu çözüyor
Turgut Özal Tabiat Parkı Gölü çöplere teslim oldu
YEREL HABERLER Turgut Özal Tabiat Parkı Gölü çöplere teslim oldu
Başkan Gürkan, Kale ilçesindeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Kale ilçesindeki çalışmaları inceledi
Silahla vurulan köpeğe jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Silahla vurulan köpeğe jandarma sahip çıktı
Malatya Altay Kışlası’nda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Malatya Altay Kışlası’nda çalışmalar devam ediyor
Bakan Soylu: Ne kadar terör yuvası varsa TSK ile birlikte üzerlerine çöküyoruz
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Ne kadar terör yuvası varsa TSK ile ...
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye’de PKK terör örgütünün militan sayısını 255’in altına getirdiğimizi biliyoruz" "Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil’den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz" "Yurt dışına kaçan o hain FETÖ’cülerin hala bu ülkede bir 15 Temmuz hayali kurduklarını biliyoruz" "Bekçiler günlük ortalama evden hırsızlığı yüzde 50 azalttılar” "2020 yılında PKK terör örgütüne Türkiye’den toplam 15 kişi, yurt dışından ise 5 kişi katılım sağladı"
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye’de PKK terör ...
Battalgazili gençler sporla hayat buluyor Yaz spor kurslarının açılış töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Battalgazili gençler sporla hayat buluyor Yaz spor ...
Malatya'da depremlere meydan okuyan tarihi camide restorasyon Depremde hasar gören Yeni Cami’nin bayrama yetişmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor
YEREL HABERLER Malatya'da depremlere meydan okuyan tarihi camide ...
Polis Armoni Orkestrası, Malatya‘da konser verdi
YEREL HABERLER Polis Armoni Orkestrası, Malatya‘da konser verdi
Çıktığı çatıdan kendi indi, arkadaşını çıkardı
YEREL HABERLER Çıktığı çatıdan kendi indi, arkadaşını çıkardı
Milletvekili Fendoğlu’ndan Adil Gevrek'e çok sert tepki "Yapıyorsa yapacak, yapmıyorsa bırakıp gidecek"
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan Adil Gevrek'e çok sert ...
Yeşilyurt’ta babalar gününe özel uçurtma şenliği
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta babalar gününe özel uçurtma şenliği
Fendoğlu’ndan Gazi Fırtına'ya ziyaret
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan Gazi Fırtına'ya ziyaret
Askıda kayısıya yoğun ilgi Kayısıyı ücretsiz vatandaşlara sunuyor
YEREL HABERLER Askıda kayısıya yoğun ilgi Kayısıyı ücretsiz ...
Battalgazi’de “babalar günü” renkli etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Battalgazi’de “babalar günü” renkli etkinliklerle ...
Yaralı kartala şefkat eli
YEREL HABERLER Yaralı kartala şefkat eli
Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye ...
Sağlık personelinin imdadına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER Sağlık personelinin imdadına ambulans helikopter ...
Üç saat ara ile vefat ettiler 40 yıllık evlilerin duası kabul oldu
YEREL HABERLER Üç saat ara ile vefat ettiler 40 yıllık evlilerin ...
Çalınan aracını sokak sokak arıyor
YEREL HABERLER Çalınan aracını sokak sokak arıyor
Kayıp eşini 'öldürüp gömme' şüphesiyle tutuklandı
YEREL HABERLER Kayıp eşini 'öldürüp gömme' şüphesiyle tutuklandı