Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü arasında “KamuÜniversiteSanayi İş birliği” protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”, “Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi”, “Girişimcilik”, “Beşeri Sermaye” ve “Altyapı” olmak üzere 5 ana bileşen doğrultusunda sanayi ve teknoloji alanlarında 2023 hedeflerine katkı sağlanması planlandı.

KamuÜniversiteSanayi İşbirliğini hedefleyen MTÜ ile Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü arasında gerçekleşen protokol imza törenine, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, MTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Altuntaş, MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, Endüstri Mühendisi Uzman Mehmet Gündem, Uzman Ümit Aydoğan, Uzman Mahmut Topçu ve MTÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Dönmez katıldı.



Gerçekleştirilen iş birliği protokolü, ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yeri bulunan KamuÜniversiteSanayi İşbirliği’ni (KÜSİ) geliştirmek ve kurumsal bir yapı sağlamak, inovasyonu teşvik etmek, rekabetçiliği güçlendirmek, yeni politikalar geliştirmek, üniversite ve sanayi arasındaki bilgi alışverişini sağlamak, üniversite ile sanayi arasında yeni ilişkiler kurmak, bölgesel ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, söz konusu iş birliğini il bazında güçlendirmek ve yaygınlaştırmak hedeflerini içeriyor.



Türkiye’nin “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonunu gerçekleştirmede yol haritası olması amacıyla düzenlenen protokol ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi’nde yer alan “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”, “Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi”, “Girişimcilik”, “Beşerî Sermaye” ve “Altyapı” olmak üzere 5 ana bileşen doğrultusunda, sanayi ve teknoloji alanlarında 2023 hedeflerine katkı sağlanması planlandı.



“MTÜ üniversite sanayi iş birliğini geliştirecek her türlü projede iş birliğine hazır”

Protokol imza programında konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, gerçekleştirilen protokol ile üniversite sanayi iş birliğinin güçlenerek, nitelikli iş gücü imkanlarının artacağını belirterek, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi bilimin, akademik çalışmaların üretime ve uygulamaya dönüşmesini, halkın hizmetine sunulmasını misyon ve vizyon olarak belirlemiştir. Bu kapsam da üniversitesanayi iş birliği konusunda yapılabilecek ve uygulanabilecek her türlü projede Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak varız. Malatya’nın gelişimi, büyümesi ve marka değerinin artması için, bunun paralelinde istihdamın da yükselmesi için üniversite olarak sorumluluğumuzu her zaman yerine getireceğiz. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu protokol ile de gerçekleştirilecek çalışmalar ile yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı üretimin artırılması, ithal ara malı bağımlılığının azaltılması ve yerli ürün kullanımının yaygınlaştırılması hedefliyoruz” dedi.



“Üniversiteler sanayinin temel taşıdır”

Karabulut, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı arttıracak ve rekabet gücünü geliştirecek, başta akademisyen ve sanayiciler olmak üzere tüm paydaşlara destek sunarak ülkenin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlanması amaçlandığını belirtti. Üniversitelerin sanayinin temel taşı olduğunu ifade eden Rektör Karabulut, “Üniversitelerin yapıları gereği ARGE ve ÜRGE çalışmalarına odaklanan kurumlar olması, buralarda kısa süre içerisinde yerel, bölgesel ya da ulusal sorunların çözümüne katkı sağlayacak veya ekonomik değer haline getirilebilecek bilimsel verilerin ve nitelikli bilginin üretilmesini sağlamaktadır. Bu noktada bize düşen görev hem üniversitelerimizi güçlendirip daha nitelikli hale getirerek ARGE ve inovasyon çalışmalarına teşvik etmek hem de ülkemizin üniversiteleşme ve üniversitelileşme süreçlerine hız kesmeden devam etmektir. Bu anlamda 'KamuÜniversiteSanayi İş birliği' gerçekleştirdiğimiz adımlardan sadece bir tanesi. Planlamış olduğumuz çalışmalarımız ile bu sürece Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.



“Arge ve inovasyonun teşvik edilmesi, rekabetçiliğin güçlendirilmesini hedefliyoruz”

Sanayicilerin problemlerini üniversiteler ile beraber çözme alışkanlığını kazanması ArGe yapma kültürünü geliştirme bakımından önemli bir aşamayı oluşturacağını belirten Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, “Bu noktada İl Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın Misyon ve Vizyonu çerçevesinde, Sanayi Kesimi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında köprü vazifesi yapmak sureti ile gerek sanayicilerimiz gerekse üniversitemiz ilgili birimlerini ortak çalışma noktasında buluşturma görevini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.



“MTÜ önemli çalışmalara imza atıyor”

Gülaçtı, “İlimizde ArGe kültürünü yaygınlaştırma, ArGe faaliyetleri sonucunda elde edilen çıktıları sanayide kullanma, etkin ve hızlı bir şekilde ticarileştirme, ilin sanayi gelişimine yönelik yeni sanayi alanları oluşturma, sanayi sektörünün nitelik ve nicelik olarak ihtiyaç duyduğu işgücü ve eğitim ihtiyacı konusunda çalışmalar yapmak ve çözüm önerileri sunmak, İl Müdürlüğümüzün öncelikli hedefidir. İl KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulunun daimi bir üyesi olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi yeni bir üniversite olmasına rağmen önemli çalışmalara imza attığını takip etmekteyiz. İşbirliğimizin bundan sonra da artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bu iş birliğinden dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

