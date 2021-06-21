Selahattin Gürkan ‘Paydaş’ toplantısına online olarak katıldı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Malatya’yı hep birlikte kalkındıracağız”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘Paydaş’ toplantısına online olarak katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘Paydaş’ toplantısına video konferans yöntemiyle bağlandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve öğretim görevlilerinin katıldığı programda konuşan Başkan Gürkan, “Bizler Malatya’yı tarif ederken ‘İnsanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri’ diye tarif ediyoruz. Hakikaten insanlık medeniyeti Malatya’da başlamış ve bütün dünya insanlığının medeniyeti Malatya’da inkişaf etmiş. Selçuklular döneminde Konya payitahtken Malatya şehzade şehri unvanını alıyor ve o dönemde Şahabeyyi Kübra ve Şahabeyyi Şura medresesi diye dönemin iki üniversitesinin Malatya’da mevcut olduğunu görüyoruz. Biz çok daha ileriye gitmek durumundayız. Tarihin bizlere yüklediği sorumluluk ve yükümlülükler var. Mevlanalar, Sadrettin Koneviler, İbnül Arabiler ve Niyazi Mısriler ilim irfan destanları yazmış. Battalgaziler, Hüseyingaziler, Hasangaziler, Danişmendgaziler kahramanlık destanları yazmış. Dolayısıyla bizde süreç içerisinde bir taraftan hizmet destanları yazarken üniversitelerimiz de ilim irfan destanları yazacak. Bizim tarihten aldığımız sorumluluğumuzla çok daha ileriye gitmemiz gerekir. Valilik olarak, belediye olarak, kamu kurumları ve üniversite olarak Türkiye’de üniversitemizi daha iyi yerlere getirmemiz ve sayılı üniversiteler arasına girmemiz gerekiyor. Yerel yönetimler olarak biz aynı geminin yolcularıyız. Görev ve sorumluluğumuzu nefsimizi tatmin etmek, insanlara tahakküm etmek duygusu içerisinde hareket etmek gibi bir lüksümüz yok. Bütün görev ve sorumluluğumuz elimizde olan imkânları ve fırsatları şehrimizin istikbaline yatırmak, şehrimizin değerlerine yatırmak ve şehrimizin kurumlarına yatırmak gibi bir sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz var. Biz bu sorumluluğun bilincinde ve idrakinde olarak görevlerimizi yapmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.



Malatya’da devlet yatırımları, kamu yatırımı ve yerel yönetimler yatırımı açısından Türkiye’de deprem, pandemi gibi olumsuzluklara rağmen tarihinin en büyük yatırımlarının yapıldığına dikkat çeken Gürkan, “Tabiri caizse Malatya yenileniyor. Sayın Rektörümüz İnönü Üniversitemizde güzel çalışmalar yapıyor. Bizler de üniversitemizle 5 temel konu üzerinde birlik ve beraberlik içerisinde gruplar oluşturduk. İmar ve kent planlama sürdürülebilir kentleşmeyle ilgili, trafik ve elektrikli araçlarla ilgili, elektromanyetik ve çevre kirliliğiyle mücadele ile ilgili, taşkın ve afet yönetimiyle ilgili ve kültür, park ve yeşil alanlarla ilgili çalışma gruplarımız var. Diğer taraftan yeni süreçlerde özellikle sürekli yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi, kalite yönetim sistemi, varlık yönetim sistemi, iş sağlığı ve iş güvenliği sistemi, bilgi güvenliği yönetim sistemi, enerji yönetimiyle ilgili sistem, vatandaş memnuniyeti yönetim sistemiyle de ilgili çalışmalarımızla yine üniversitemizle ve diğer kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte çalışıyoruz. Gerekirse bu konuda paydaş olma ve paylaşma noktasında da üniversitemiz ve diğer kurumlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Bu konuda Sayın Rektörümüzün iş birliği ve paydaş olma noktasındaki azim ve kararlılığını çok yakinen müşahede ediyorum. Bu anlamda Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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