Patenle kayarken otobüsün altında kalan Yunus Emre ağır yaralı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, yolda patenle kayan Yunus Emre D. (13), aniden önüne çıktığı halk otobüsünün çarpmasıyla altında kalıp, ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ş. yönetimindeki 44 FY 457 plakalı halk otobüsünün önüne, bir anda patenle kayan Yunus Emre D. çıktı. Patenle kendisini durduramayan Yunus Emre, seyir halindeki otobüsün altında kaldı. Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yunus Emre D.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Ahmet Ş. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-21 16:45:17



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