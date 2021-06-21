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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atlet Serhat Güngör’e Milli Takım kampı daveti

İHA

Atlet Serhat Güngör’e Milli Takım kampı daveti

Malatyalı başarılı atlet Serhat Güngör, Milli Takım kampına davet edildi.
Estonya Tallin'de 1417 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek U20 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Malatya’da milli takım kampı yapılacak. Estonya Tallin'de düzenlenecek U20 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Malatya’da yapılacak olan Milli Takım kampına davet edilen Serhat Güngör ve Atletizm Antrenörü Nihat Erim, kampta başarılı olmak için mücadele edecek.

Avrupa üçüncülüğünü kazanmıştı
Çek Cumhuriyeti Podebrady’de geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleşen yarışlarda Avrupa Yürüyüş Takım Kupası’nda mücadele eden Malatyalı sporcu Serhat Güngör, U20 Erkeklerde 10 kilometre yarışında 42:20’lik derece ile Avrupa üçüncülüğünü elde etmişti

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