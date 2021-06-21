Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i transfer etti

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) Süper Lig temsilcisi Helenex Yeni Malatyaspor, Hatayspor'dan Rayane Aabid'i transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Hatayspor'un orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile anlaştı. Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-21 21:05:00



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