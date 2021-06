Pandemi kan stoklarını düşürdü, 'her kan bağışı bir fidan' projesi hayata geçirildi Her kan bağışı bir fidana dönüşüyor

Malatya Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, pandemi sürecinde kan stoklarında düşüş meydana geldiğini belirterek vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. Soylu, düzenli kan bağışı ile hem üç canın kurtarıldığını hem de kan bağışı yapan vatandaş adına doğaya bir fidan dikildiğini söyledi.

Korona virüs sürecinde kan bağışında ciddi manada azalma yaşandı, Kızılay uzmanları ise her fırsatta kan bağışı çağrısında bulunmaya başladı. Malatya Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu da pandemi sürecinde kan stoklarında düşüş meydana geldiğini belirterek vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kızılay’ın Türkiye’nin her bölgesinde olduğu gibi Malatya’da da bağış noktalarının bulunduğunu ifaden den Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, pandemi sürecinde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaların kan bağışı yapmak isteyen vatandaşa engel olmadığını ve kısıtlamadan muaf bir şekilde herkesin bağışta bulunabileceklerini söyledi.



"Kan stokları azaldı"

Kan bağışında bu süreçte ciddi bir azalma yaşandığını belirten Soylu, “Özellikle pandemi döneminde ve sonrasında kan stoklarımızda ciddi manada azalmalar oldu. Hatta kan stoklarımızda kan kalmadı. Kırmızı alarm verdi. Bunun en büyük nedenlerinden birisi insanların, kan verdiğimizde Covid19 bulaşır düşüncesi. Hasta oluruz veya bağışıklığımız düşer düşüncesiyle insanlarımız kan vermeye gitmekte çekindiler. Yine özellikle pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı, vatandaşlarımız kan vermeye gitmediler. Ancak biz bunu siz basın aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurduk. Hiçbir zaman virüs kanla insanlara bulaşmıyor” şeklinde konuştu.



"Kan vermek bağışıklığı güçlendirir"

Kan vermenin hiçbir zaman bağışıklık sistemini düşürmediğini, aksine bağışıklık sistemini güçlendirdiğini de dile getiren Başkan Soylu, “Kan vermek hiçbir zaman bağışıklık sistemimizi düşürmüyor. Bilakis bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Onun için kan vermede hiçbir sakınca yok. Herhangi bir sıkıntılı anda kanda ciddi sıkıntılar yaşarız. Sıkıntılar yaşadık ama hiçbir zaman hastalarımızı kan konusunda sıkıntıya düşürmedik. Teminini gerçekleştirdik. Ancak bu demek değildir ki yarın bu sıkıntıları yaşamayacağız. Çünkü herhangi bir sıkıntılı anda kanda ciddi sıkıntılar yaşarız. Çünkü kanı ancak kanla temin edebiliyoruz. Kanın yerine geçecek herhangi bir maddemiz yoktur. Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Düzenli kan bağışı ile hem üç can kurtarıyor hem de doğaya bir fidan dikiliyor sizin adınıza, aynı zamanda sağlığınızı da korumuş oluyorsunuz” diye konuştu.

