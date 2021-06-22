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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü Üniversitesi’nde paydaş toplantısı

İHA

İnönü Üniversitesi’nde paydaş toplantısı

Malatya İnönü Üniversitesi’nin Kalite Güvence Sistemi kapsamında yılda iki kez gerçekleştirdiği 'Paydaş' toplantısının ilki çevrim içi olarak yapıldı. Toplantıda, İnönü Üniversitesi’nin bölgeye ve Türkiye’ye yaptığı katkılar, eğitim öğretim, arge, sağlık, toplumsal katkı ve kalite güvence sistemi başlıkları ile ele alındı.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın açılış konuşması ile başlayan toplantı, İnönü Üniversitesinin 2020 faaliyetlerinin ve gelecekte yapılması planlanan çalışmaların gösterildiği kısa bir sunum gösterimi ile devam etti. Sunumda, İnönü Üniversitesi’nin kurumsal yapısı ve insan kaynakları ile ilgili istatistiki bilgi verildikten sonra, İnönü Üniversitesi’nin bölgeye ve Türkiye’ye yaptığı katkılar, Eğitim Öğretim, ArGe, Sağlık, Toplumsal Katkı ve Kalite Güvence Sistemi başlıkları altında gösterildi.

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya Malatya Valisi Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İnönü Üniversitesi İdari Personel Temsilcisi Genel Sekreter Mustafa Gezer, İnönü Üniversitesi Akademik Personel Temsilcisi Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz, Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. A. Fatih Kocamaz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Akbulut, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürü Mehmet Akgün, Fırat Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Birim Başkanı Murat Beyazıt, İnönü Üniversitesi Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Kılıç, Gazeteci Vahap Kaygusuz, Mezun Temsilcisi Nezir Kızılkaya ve Öğrenci Temsilcisi Mustafa Musluoğlu katıldı.

Toplantı paydaşlar ile basın mensuplarının İnönü Üniversitesi hakkındaki görüş ve önerilerinin alınması ve ilerleyen süreçte yapılacak iş birliği planlarının değerlendirilmesiyle son buldu.

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