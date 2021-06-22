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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Büyükşehir’den üniversite adaylarına moral-motivasyon desteği

İHA

Malatya Büyükşehir’den üniversite adaylarına moral-motivasyon desteği

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmek amacıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, üniversite sınavına girecek öğrencilere sınav öncesi moral ve motivasyon arttırmak amacıyla periyodik aralıklarla ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti gerçekleştiriyor. Danışmanlık hizmetlerinin periyodik olarak devam edeceğini belirten Aile Danışmanı ve Eğitimci Mehmet Koyuncu, “Sınav öncesi motivasyon ve sınav teknikleri konusunda bilgilendirme programı düzenledik. Gençlerimize ve ailelerimize destek vermekteyiz. Bu çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimize tavsiyemiz sınav öncesi kaygılarınız varsa, motivasyon ile ilgili sorun yaşıyorsanız lütfen buraya gelerek ücretsiz bir şekilde eğitimlerinizi almanızı rica ediyorum. Burada eğitimlerle kurumlarımızda uzmanlarımız size her konuda yardımcı olmaktadır. Malatya’nın her köşesinde kütüphanelerimiz ve eğitim merkezlerimiz ücretsiz bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor” dedi.

Öğrenciler aldıkları eğitimden mutlu
Periyodik olarak devam edecek olan moral ve motivasyon arttırım desteği konusunda hizmetin faydalı olduğunu söyleyen üniversiteye hazırlık öğrencisi Melih Mert, “Bu sene moral motivasyon desteği için büyükşehir belediyesine yönlendirildik. Öncelikle bize sağladığı imkanlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ a teşekkür ederiz. Bu hizmet bizim hoşumuza gitti. Aynı zamanda faydası da oldu” şeklinde konuştu.

Bir diğer öğrenci Öznur Özkayman, sınav kaygısı nedeniyle bu hizmetin kendisi için önemli olduğuna değinerek, "Bu sene sınava gireceğim için çok heyecanlıyım ve biraz stres var. Bu nedenle sınav kaygımı yenmek için buradaki seminere katıldım. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ a teşekkür ediyorum, bizleri düşündüğü için” sözlerine yer verdi.

Öğrenci Mehmet Can Atay, “YKS’ye hazırlandım. Belediyemizin düzenlediği seminere katıldım. Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ a teşekkür ederim. Tüm arkadaşlara da başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Öğrenci Berkant Konakçı ise, “Bu sene sınava daha rahat gireceğim. Geçen yıl sınavda yaptığım hataları buradaki hocalarımla konuştum. Tüm hatalarımı gördüm. Bu tarz hatalar ise yaşadığımız kaygı ve aile baskısından kaynaklı olduğunu öğrendik. Özellikle ailenin istediği değil de öğrencinin ne istediğinin önemini öğrendik. Çünkü kendi istediğimiz meslek üzerinden gidersek daha iyi yerlere geleceğine ve daha iyi şartlarda mesleğimizi sürdüreceğimiz temennisini kendimize verebiliriz. Bu destekten dolayı Selahattin Gürkan Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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