Yeni Malatyaspor’un kamp programı belli oldu

Yeni Malatyaspor’un 20212022 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

Yeni Malatyaspor, ilk etap kamp çalışmalarına 1 Temmuz Perşembe günü Malatya’da başlayacak. 6 Temmuz’a kadar hazırlıklarına Malatya’da devam edecek olan Doğu Anadolu ekibi, iki günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için 8 Temmuz Perşembe günü Bolu Abant’ta top başı yapacak.

İkinci etap kamp çalışmaları 19 Temmuz’da son bulacak. Sarısiyahlılar, iki günlük iznin ardından son etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz’da Bolu’da tekrar toplanacak. Yeni Malatyaspor’un son etap kamp çalışmaları 1 Ağustos’ta son bulacak.

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