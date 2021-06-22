Malatya'da 1 milyon 244 bin kaçak makaron ele geçirildi



MALATYA, (DHA)MALATYA'da polis, 1 milyon 244 bin 780 gümrük kaçağı makaron ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskın yapılan 5 adreste yapılan aramada 1 milyon 230 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 14 bin 180 doldurulmuş makaron ve 411 sökülmüş bandrol ve 94 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-22 17:37:57



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