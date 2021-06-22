Öğrenciler proje finalini Battalgazi’de yaptı

“Türkiye’nin Önderleri” projesi kapsamında Malatya’da eğitim ve öğrenim gören 75 imam hatipli öğrenci, proje finalini Battalgazi ilçesinde düzenlenen gezi ile noktaladı. Öğrenciler, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Medeniyetin Kalbi Battalgazi’nin tarihi mekanlarını gezerken, Battalgazi Belediye Başkanı Başkan Osman Güder ile bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Önderleri” Projesi kapsamında eğitim ve öğrenim gören 75 imam hatipli öğrenci, Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen tur gezisiyle tarihi bir yolculuğa çıkarıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından üstü açık tur otobüsü ile tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Medeniyetin Kalbi Battalgazi’nin tarihi mekanlarını gezen imam hatipli öğrenciler, tarih başkenti Battalgazi’ye hayran kaldı. Proje finali kapsamında ilk olarak Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ını gezen öğrenciler, Ulu Cami, Şahabei Kübra Medresesi, Tarihi Surlar, Poyraz Konağı, Kanlı Kümbet ve UNESCO'nun kalıcı listesine aday Arslantepe Höyüğü’nü gezdiler. Geçmişin tarihi havasını derinden hisseden öğrenciler, sonrasında ise Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi.



“Projemizi başarıyla tamamladık”

Projeye tur gezisi ile destek veren Battalgazi Belediyesi’ne teşekkürlerini ileten ÖNDER Malatya Gençlik Başkanı Yusuf Toraman, “İstanbul’da başlatılan Türkiye’nin Önderleri Projemizi 19 ilde yürüttük. Gençlerimiz ile beraber projemizi başarıyla tamamladık. Kapanış programını da bugün gerçekleştiriyoruz. 6 aylık zaman dilimine, 6 film, 6 makale, 6 belgesel, 7 tane kitap ve birçok dostluk ile anı biriktirdik. İnşallah bu program ile taçlandıracağız. Projemize tur gezisi ile destek veren Battalgazi Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



“Başarılarınız daim olsun”

Türkiye’ye örnek olacak gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’ne böyle bir gençlik yetiştirdiği için öncelikle teşekkür ediyoruz. Ömrünüz boyunca okumaktan vazgeçmeyin. İmam hatipli olmak bir ayrıcalıktır. Bende imam hatip mezunuyum. Kendi çocuklarımızı, akrabalarımızı ve gençliğimizi İmam Hatip Okullarına yönlendirme noktasında çaba gösteriyoruz. Allah’a çok şükür imam hatip gençliği Türkiye’de güzel işlere imza atıyor. Bunun en güzel örneği ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnşallah sizleri daha güzel yerlerde görürüz. Sizler geleceğimizin teminatısınız. Türkiye’ye örnek alacaksınız. Allah başarılarınızı daim etsin” şeklinde konuştu.



“Gençlerimizi geleceğe hazırlamak bizim birinci vazifemiz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “Öncelikle sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. ÖNDER’li olmak bir ayrıcalıktır. Okulu bitirdikten sonra bunu daha iyi anlayacaksınız. İmam hatipliler İlahiyat Fakülteleri dışında bir bölüm okuyamıyordu. Ne kadar çalışırsanız çalışın, sırtınızda bu yükle ve diğer rakiplerinizden çok geride kalmış bir şekilde maratona başlıyordunuz. Bugün ise durum çok farklı ve imam hatipli kardeşlerimizin önü açık. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’da imam hatip mezunu. Almış olduğumuz bu bayrağı, ne yapması gerektiğinin farkında olan gençlere emanet edeceğiz. Bizler gençlerimizin emrine amadeyiz. Gençlerimizin daha güzel yetiştirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak bizim birinci vazifemiz. İyi ki varsınız. Battalgazi Belediyesi olarak gençlik yatırımlarımız kapsamında milyonluk yatırımlar yapıyoruz. Hanımınçiftliği Gençlik Merkezimizi faaliyete geçirdik. Orduzu bölgesindeki merkezimizin yapımı sürüyor. Kütüphanelerimizle, halı sahalarımızla, yüzme havuzumuzla, basketbol ve voleybol sahalarımızın yapımı devam ediyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimize ne yapsak azdır. Gençliğimiz ve fikirleri bizler için değerlidir” dedi.

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