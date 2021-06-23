Hem hayatı hem işi paylaşıyorlar Aynı yastığa baş koyup aynı işi yapıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hem hayatı hem işi paylaşıyorlar Aynı yastığa baş koyup aynı işi yapıyorlar

İHA

Hem hayatı hem işi paylaşıyorlar Aynı yastığa baş koyup aynı işi yapıyorlar

Malatya’da yaşayan Sıddık ve Elif Adıgüzel çifti, atölyeye çevirdikleri evlerinin alt katında birlikte iplik dokuyorlar. Hem hayatı hem de işlerini paylaşan çiftin azmi ise göz dolduruyor.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Sıddık ve Elif Adıgüzel çifti, el ele vererek evlerinin altında kurdukları iplik atölyesinde hem hayatı hem de işlerini yıllardır paylaşıyorlar. Yaklaşık 41 yıl önce iplik atölyesinde babasının yanında çırak olarak işe başlayan ve usta olan Sıddık Adıgüzel, babasının vefat etmesi ile tek kaldı. Sonrasında eşinden destek isteyen Adıgüzel, bu süreçten sonra ise eşiyle el ele vererek atölyede çalışmaya başladı. 8 yıldır birlikte çalışan Adıgüzel çifti, çalışma azimleriyle göz doldururken, çiftin en büyük sorunu ise çalışacak ara elaman bulamamak.

"Eşimle birlikte çalışıyoruz"
Sıddık Adıgüzel, iş öğrenecek çırak bulmanın zor olduğunu ifade ederek, “Şu anda çırak bulmak ve çırak yetiştirmek çok zor olduğu için benim emeklilik günüm doldu. Atölyeyi eşimin adına yaptım. Şuanda eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşim işi öğrendi. O yapıyor ben de ona yardım ediyorum. Bu işi genelde kadınlar da yapar zor bir iş değil” şeklinde konuştu.

“Yalnız kalınca eşimde bana yardımcı oldu”
Eşinin yanında çalışmasının her açıdan iyi olduğunu da vurgulayan Adıgüzel, “Eskiden babam yardım ederdi. Babamın vefat etmesiyle ben yalnız kaldım. Yalnız kalınca eşim de bana yardımcı oldu. Ondan sonra beraber çalıştık. Eşim sigortamı göster ben çalışayım dedi. Eşimin yanımda çalışması her yönden iyi. Temizlik, makina, güven konusunda olsun rahat bırakıp gidebilirim. Ama elamana her şeyi bırakıp gidemezsiniz” dedi.

Atölyede usta, evde anne
Elif Adıgüzel ise atölyede eşiyle birlikte iplik üretirken, evde ise iyi bir anne ve ev hanımı. Eşinin atölyede tek kalmasından sonra kendisinin de atölyede çalışmaya başladığını anlatan Elif Adıgüzel, “Eşim iplik işiyle uğraşıyordu, kendisi rahatsızdı zaten. Sürekli tek başına olmuyor. İşçi almak, ücretini ve sigortasını ödemek çok zor. Elektrik fiyatı çok yüksek geliyor. Onun için ben de dedim ki sigortamı yatır ben çalışayım, yardımcı olayım. Gelip ipliği de sarıyorum, takımı da dolduruyorum. Sonra yukarıya çıkıp yemek de yapıyorum, evin temizliğini de yapıyorum, işimi de görüyorum. Her işimi üstleniyorum. Bir kadın için çok zor, kolay değil. Şimdi evin işi olmazsa dersin sadece çalışıyorum. Evin işini görmüyorum. Ama hem ev işi hem iş olunca çok zor oluyor. Atölye evin altında gidip gelmek kolay oluyor. Kadınlar çalışıyor. Çalışırsan güzel oluyor. Evine eşine bir destek oluyorsun" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilçam Sosyal Tesisleri'nde son rötuşlar yapılıyor
YEREL HABERLER Yeşilçam Sosyal Tesisleri'nde son rötuşlar yapılıyor
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Malatya’da 1 milyon 244 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da 1 milyon 244 bin makaron ele geçirildi
Yeşilyurt Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği'ni ağırlayacak
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği'ni ...
Öğrenciler proje finalini Battalgazi’de yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler proje finalini Battalgazi’de yaptı
Malatya'da 1 milyon 244 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 1 milyon 244 bin kaçak makaron ele ...
Milletvekili Kâhtalı'dan Şehit Fevzi Mahallesi’nde inceleme
YEREL HABERLER Milletvekili Kâhtalı'dan Şehit Fevzi Mahallesi’nde ...
Yeni Malatyaspor’un kamp programı belli oldu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’un kamp programı belli oldu
Malatya Büyükşehir’den üniversite adaylarına moral-motivasyon desteği
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den üniversite adaylarına ...
MTÜ’den 'Covid-19 ve Gençlik' söyleşi programı Rektör Karabulut: “Sevdiklerimize sarılabilmenin ne büyük bir nimet olduğunu fark etmemizi sağladı”
YEREL HABERLER MTÜ’den 'Covid-19 ve Gençlik' söyleşi programı Rektör ...
Malatya’da 589 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da 589 kök Hint keneviri ele geçirildi
Otizmde erken eğitim önemli Prof. Dr. Bünyamin Birkan: “Pandemide otistik çocukların eğitimi geri kaldı”
YEREL HABERLER Otizmde erken eğitim önemli Prof. Dr. Bünyamin ...
Malatya’nın yöresel lezzetleri Gastronomi Fuarı'nda tanıtılacak
YEREL HABERLER Malatya’nın yöresel lezzetleri Gastronomi Fuarı'nda ...
İnönü Üniversitesi’nde paydaş toplantısı
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde paydaş toplantısı
Pandemi kan stoklarını düşürdü, 'her kan bağışı bir fidan' projesi hayata geçirildi Her kan bağışı bir fidana dönüşüyor
YEREL HABERLER Pandemi kan stoklarını düşürdü, 'her kan bağışı bir ...
Gençler Çanakkale Gençlik Kampına uğurlandı
YEREL HABERLER Gençler Çanakkale Gençlik Kampına uğurlandı
Uluslararası firmalar dünya birincisi olan projeyi satın almak için sıraya girdi Proje Cumhurbaşkanı'nın da dikkatini çekti
YEREL HABERLER Uluslararası firmalar dünya birincisi olan projeyi ...
Malatyalı sporcu Okan Yamadağ Avrupa Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Malatyalı sporcu Okan Yamadağ Avrupa Şampiyonu oldu
Yeni Malatyaspor’da Aabid sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Aabid sağlık kontrolünden geçti
Örtü yangınında badem fidanları zarar gördü
YEREL HABERLER Örtü yangınında badem fidanları zarar gördü
Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i transfer etti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i transfer etti
Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i transfer etti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i transfer etti
Malatya'da vaka sayıları 50-60'a kadar düştü Malatya Valisi Baruş: "Covid-19 vaka sayıları 50-60'a kadar düşmüştür”
YEREL HABERLER Malatya'da vaka sayıları 50-60'a kadar düştü Malatya ...
Atlet Serhat Güngör’e Milli Takım kampı daveti
YEREL HABERLER Atlet Serhat Güngör’e Milli Takım kampı daveti