Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. N.K.'nın kullandığı 58 TL 043 plakalı Tofaş araç, kontrolden çıkarak yok kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası araçta ağır hasar oluşurken, sürücü N.K. araçtan yaralı olarak çıkarıldı. 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen N.K.'nin alkollü olduğu iddia edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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