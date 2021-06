Rektör Kızılay: “Dört üniversite kurmuş anaç bir üniversiteyiz”

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, katıldığı bir televizyon programında, üniversitelerinin dört üniversite kurmuş anaç bir üniversite olarak tanımlanabileceğini vurguladı. Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin sağlık alanında da çok güçlü bir üniversite olduğuna dikkat çekti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ulusal bir televizyon kanalında Bengü Kantekin’in sunduğu “Üniversite Yolunda” programının canlı yayın konuğu oldu. Programda İnönü Üniversitesi'ni anlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2021 yılında üniversite tercihi yapacak öğrenciler için tavsiyelerde bulundu.



“İnönü Üniversitesi dört üniversite kurmuş anaç bir üniversitedir”

İnönü Üniversitesi’nin Türkiye’de kuruluş kanunu bakımından 14. sırada kurulmuş köklü bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, aynı zamanda 46 yıllık tarihi olan bu üniversitenin yeterli altyapısı ve insan kaynağı ile büyük üniversiteler arasında yer aldığını ve çok sayıda öğretim üyesi yetiştiren bir üniversite olduğunu ifade etti. İnönü Üniversitesi’nin bünyesinden iki üniversite çıktığını ve başka iki üniversiteyi ise himayesinde kurduğunu belirten Kızılay, bu yönüyle üniversitenin dört üniversite kurmuş anaç bir üniversite olarak tanımlanabileceğini vurguladı.



“İnönü Üniversitesi sağlık alanında çok güçlü “

İnönü Üniversitesi’nin lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde farklı alanlardaki 512 programa öğrenci aldığını kaydeden Kızılay, “Aynı zamanda sağlık alanında çok güçlü olduğumuzu ve Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer aldığımızı söyleyebiliriz. Bu alanda beş fakülte, iki enstitü ve bir meslek yüksekokulumuz var” şeklinde konuştu. Turgut Özal Tıp Merkezi ile Türkiye’nin en büyük üniversite hastanelerinden birinin yer aldığı İnönü Üniversitesi’nde sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin uygulamalı eğitim yönünden her türlü imkâna sahip olduğunu söyleyen Kızılay, ayrıca deneyimli ve donanımlı öğretim üyeleriyle insan kaynağı yapısının da oldukça yeterli düzeyde bulunduğunu bildirdi. Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin sosyal bilimler, mühendislik ve doğa bilimleri, ilahiyat ve güzel sanatlar alanlarında da oldukça iddialı bir konumda olduğunu vurgulayarak “Fakat sağlık alanında bu alanlardan bir adım daha öndeyiz” dedi.



“Güzel sanatlarda tercih yapacak öğrenciler üniversitemizi tercih etmeliler”

Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin yanında Eğitim Fakültesi bünyesindeki Güzel Sanatlar Eğitimi bölümüyle İnönü Üniversitesi’nin güzel sanatlar alanında eğitim öğretim hizmeti veren bir yükseköğrenim kurumu olduğuna parmak basan Kızılay, bu sebeple İnönü Üniversitesi’nin güzel sanatlar alanında tercih yapacak öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer alması gerektiğini belirtti. Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin özellikle müzik alanında çok sayıda doktora mezunu verdiğini vurgulayarak, “Üniversitemiz müzik alanında 60’ın üzerinde doktora mezunu vermiştir. Bu mezunlarımız Türkiye’nin birçok üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla bu alanda da çok güçlü olduğumuzu söylemek mümkündür” ifadelerini kullandı. İnönü Üniversitesi’nin farklı alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirdiğine ve 150 bine yakın mezun verdiğine işaret eden Rektör Kızılay, ayrıca bu mezunların yurt içindeki kamu ve özel sektörün farklı alanlarında ve yurt dışındaki farklı sektörlerde istihdam edildiğini, müzik alanındaki mezunların ise daha çok akademisyen olmayı tercih ettiklerini kaydetti.



“Temel hedefimiz uygulamalı eğitimi üniversitemizin tüm alanlarında uygulamak”

İnönü Üniversitesi’nin uygulamalı eğitim alanındaki mevcut durumuna da değinen Kızılay, “Bizim üniversite olarak temel hedefimiz uygulamalı eğitimi üniversitemizin uygulayabileceğimiz tüm alanlarında uygulamaktır. Bunu ön lisans eğitiminde önemli ölçüde gerçekleştirdik. Hem üniversitesanayi iş birliği kapsamında Malatya OSB Meslek Yüksekokulumuzdaki teknik programlarda hem de sağlık alanındaki programlarımızda 3+1 uygulamalı eğitim modelini uyguluyoruz. Bu model öğrencilerimizin deneyim kazanması ve mezun olduktan sonra istihdam edilebilmesi açısından çok önemli. Mühendislikte ise uygulamalı mühendislik eğitimine geçtik. Bölümlerimizin önemli bir kısmı uygulamalı mühendislik eğitimi veriyor. Sosyal bilimler alanında ise gönüllü stajyerlik uygulaması başlatıyoruz. Kariyer Merkezimiz ise bunun planlamasını yapıyor. Hukuk Fakültemizde bile gönüllü stajyerlik var. Yine güzel sanatlar alanındaki öğrencilerimiz üniversitemizdeki programlarımızda yer alarak uygulamalı eğitimlerini gerçekleştiriyor. Burada İletişim Fakültemizi de belirtmek istiyorum. Bu fakültemizde de İNÜHABER merkezimiz, radyomuz, stüdyomuz ve ajansımız var. Bu uygulama atölyelerinde öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak mezun olduklarında istihdam edilme açısından önemli deneyimler kazanıyorlar” ifadelerine yer verdi.



Rektör Kızılay, uygulamalı eğitimin üniversite tercihi yapacak öğrenciler için tercih sürecinde önemli bir konu olduğunu ve öğrencilerin bu konuya önem vermeleri gerektiğini dile getirerek, üniversite eğitimi sürecinde sahayı tanımanın ve deneyim kazanmanın mezun olduktan sonraki süreçte istihdam açısından çok önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.



“Malatya, öğrenciler için huzurlu ve güvenli bir şehirdir”

Malatya’nın üniversite öğrencileri için huzurlu ve güvenli bir şehir olduğuna vurgu yapan Kızılay, ayrıca bu şehrin çok güzel ve şirin bir kent olduğunu, öğrenciyi kucaklayan bir yönünün bulunduğunu dile getirdi. Öğrencilerin İnönü Üniversitesi’nde yarı zamanlı çalışabileceklerini belirten Kızılay, bununla beraber uygulamalı eğitim, staj veya istihdam imkanlarının iş dünyasıyla yapılan iş birliği protokolleriyle desteklendiğini, yine İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent’teki 80’den fazla firmada öğrencilerin uygulamalı staj yapabileceklerini ifade etti. Kızılay, Malatya’nın bu yönüyle öğrencilere her türlü imkanı sunabilen bir şehir olduğunu kaydetti.



“100’ü aşkın öğrenci topluluğu ve 50’nin üzerinde spor takımları bulunuyor”

Üniversite eğitimi sürecinde kampüsün de önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Kızılay, öğrencilerin kampüs imkanları sayesinde hayatın her alanında yer bulabilme imkanı bulduğunu belirterek, “İnönü Üniversitesi kampüsü öğrencilerimize kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler açısından geniş imkanlar sunan bir kampüstür” diye konuştu.

İnönü Üniversitesi’nde 100’ü aşkın öğrenci topluluğunun ve 50’nin üzerinde spor takımlarının bulunduğunu, Türkiye’nin en iyi spor tesislerinin öğrencilere hizmet verdiğini ve pandemi sürecinde çevrim içi olsa da hemen her gün kültürel faaliyetlerin düzenlendiğini ifade eden Kızılay, son olarak İnönü Üniversitesi’nin öğrencilerine sadece akademik transkript vermediğine aynı zamanda sosyal transkript de vermeye başladığına dikkat çekerek konuşmasını sonlandırdı.

