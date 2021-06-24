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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Yeni Malatya Stadyumu’nda çim serimi başladı.

Süper Lig’in tamamlanması ile birlikte bakıma alınan Yeni Malatya Stadyumu’nda çalışmalar devam ediyor. Çim zemin değişikliğinin sürdüğü stadyumda çim serimi başladı.

Çalışmaların hız kazandığı 25 bin 745 seyirci kapasiteli stadyumdaki yenileme işlemlerinin 20212022 futbol sezonu başlamadan tamamlanması bekleniyor.

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