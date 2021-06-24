Bakan Hulusi Akar, Malatya'da

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MALATYA, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

Öğle vakti uçakla Erhaç Havalimanı'na inen Bakan Akar, beraberindeki heyetle birlikte 2'nci Ordu Komutanlığı'na geçti. Akar'ın sınır ötesi operasyonlarla ilgili toplantı yapacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-24 15:23:27



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