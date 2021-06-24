Malatya’da AVM’de aşılama devam ediyor

Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında Malatya Park Alışveriş Merkezi’nde ziyaretçiler için aşı uygulama merkezi kuruldu.

Covid19 ile mücadelede önemli bir yere sahip olan aşılamada çalışmalar aralıksız devam ediyor. Malatya’da da aşı olmak isteyen vatandaşları için Malatya Park Alışveriş Merkezi’nde aşı uygulama merkezi kuruldu.

Alışveriş yapmak ve gezinmek için AVM’ye gelen vatandaşlar, randevu almaya gerek kalmadan il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından Covid19 aşısı olabilecekler.

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