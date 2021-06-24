Yeni Malatya Stadyumu, yeni sezona hazırlanıyor 

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yaptığı Yeni Malatya Stadyumu'nda çim serimi başladı.

Süper Lig'in tamamlanması ile birlikte bakıma alınan Yeni Malatya Stadyumu'nda çalışmalar devam ediyor. Zemin değişikliğinin sürdüğü stadyumda, çim serimi başladı. 25 bin 745 seyirci kapasiteli stadyumdaki yenileme işlemlerinin 20212022 futbol sezonu başlamadan tamamlanması bekleniyor.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-24 16:06:36



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