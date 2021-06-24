Malatya'da 56 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 6 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 56 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskında; 1000 ayrı kutu içerisinde 56 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-24 19:24:04



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