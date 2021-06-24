Yeni Malatyaspor'dan, sözleşmesi biten 7 futbolcuya teşekkür

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmeleri sona eren 7 futbolcuya kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer tarafta sözleşmesi dolan 7 futbolcu ile sözleşme yenilemedi. Yeni Malatyaspor, sözleşmesi dolan sol bek oyuncusu Bülent Cevahir, forvet oyuncusu Umut Bulut, orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, sol kanat oyuncusu Erkan Kaş, orta saha oyuncusu Fernando Zuqui, kanat oyuncusu Olcay Şahan ve savunma oyuncusu Zeki Yavru'ya emeklerinden dolayı teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-24 21:50:19



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