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Battalgazi her mevsim çiçek kokuyor 52 bin çiçek ve süs bitkisi toprakla buluştu

İHA

Battalgazi her mevsim çiçek kokuyor 52 bin çiçek ve süs bitkisi toprakla buluştu

Yaptığı çalışmalarla vatandaşlara daha güzel ve estetik bir ilçe sunan Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özel sera alanında kendi ürettiği 52 bin adet çiçek ve süs bitkilerini ilçenin birçok noktasında toprakla buluşturdu.
Battalgazi Belediyesi, ilçenin görsel zenginliğini ve bitki çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık yerde oluşturduğu Özel sera alanlarında kendi çiçek ve süs bitkisi ihtiyacını kendisi karşılayan Battalgazi Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yetiştirilen 52 bin adet çiçek ve süs bitkilerini, ilçenin birçok noktasında toprakla buluşturarak, renkli bir Battalgazi oluşturdu. Çalışmaları yerinde inceleyerek Battalgazi’nin artık her mevsim çiçek koktuğuna dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, süs bitkisi dikimi yapan işçilere kolaylıklar dileyerek, birlikte çiçek dikimi yaptı.

“İlçemizdeki güzelliği her mevsim yaşatıyoruz”
Özel sera alanında örnek çalışmalara imza atıldığını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün süs bitkisi üretim alanında incelemeler yapıyoruz. Havaların ısınmasıyla seralarımızı kaldırdık. Kış ayında çiçeklerimizin yetiştirilmek için sera alanı oluşturmuştuk. Arkadaşlarımız kış aylarında sera alanında tohumlarını diktiler. Tohumlar filizlendikten sonra havalarında ısınmasıyla birlikte her mevsim göze hoş gelen değişik türde çiçeklerin dikimini gerçekleştirdik. 52 bin adet çiçek ve süs bitkisinin ekimini gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı 1 yıldır aralıksız sürdürüyoruz. Çalışmalarımız neticesinde güzel sonuçlar aldık. Şuan bulunduğumuz alan daha öncesinde bozkırdı. Belediye olarak belirli ücretlerle satın aldığımız süs bitkilerinin üretimini artık kendimiz yapıyoruz ve diğer resmi kurumlarında ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Belediye bütçemizin giderlerini azaltmak ve artı olarak katkı sunmak adına Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak burada örnek çalışmalara imza atıyoruz. Battalgazi Belediye olarak amacımız; yeşil Battalgazi’nin güzelliğine güzellik katmak. İlçemiz artık her mevsim çiçek kokuyor. Şiirlere ve hikayelere konu olan çiçekleri her mevsim yaşatıyoruz. Gül ve çiçek denildiği zaman nasıl aklımıza Isparta geliyorsa, artık Battalgazi’de akıllara gelecek. Temiz ve yeşil bir çevre kurma bilinciyle hizmetlerimize devam ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz” dedi.

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