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Sağlıklı Kentler Birliği 35. Olağan Meclis toplantısına Yeşilyurt Belediyesi ev sahipliği yaptı

İHA

Sağlıklı Kentler Birliği 35. Olağan Meclis toplantısına Yeşilyurt Belediyesi ev sahipliği yaptı

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 35. Olağan Meclis Toplantısı Malatya’nın Yeşilyurt ilçe Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Sağlıklı Kentler Birliğine üye olan Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanları, Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen 35. Olağan Meclis Toplantısında bir araya geldi.
Meclis Toplantısının açılış programına, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanları, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan vekili Habib Ahmet Şahin, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ile davetliler katıldı.
Yeşilyurt’un tarihi, medeniyeti, sanayisi, yerleşim alanlarının yanı sıra Yeşilyurt Belediyesi'nin yatırımlarının yer aldığı sine vizyon gösterisi üzerinden katılımcılara Yeşilyurt’u anlatan Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a kayısı paketi ve tablo hediye etti.
Sağlıklı Kentler Birliğinin Meclis Toplantısına ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyleyen Çınar, “Yeşilyurt’umuzun tarihi dokusunu korumak, güzelleştirmek ve gelecek kuşaklara taşımak adına önemli yatırımlarda bulunuyoruz. İlçemizde yeşil alanların sayısını çoğaltıp bölgemizdeki yaşam standardını her geçen gün daha iyi bir seviyeye çıkartıyoruz. Sıfır Atık Müdürlüğümüzü kurarak bölgemizde ilk kez Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisini faaliyete sunarak sıfır atık ve çevreyle ilgili yatırımlarda farkındalık oluşturduk. Çevre sağlığının korunması hedefiyle hizmete sunduğumuz bu yatırımımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından 2019 yılında Sıfır Atık Yerel Yönetim Başarı ödülüne layık görüldü. Bununla birlikte ilçemizin tarihi dokusunu yaşatmak adına Yeşilyurt’un eski yerleşim yeri olan Çırmıktı’da Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi projesi çatısı altında Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızı restore ederek, konaklarımızı yaşayan bir müze hüviyetine ulaştırdık. Yerli ve yabancı turistlerimize Malatya’mızın kültürü, yemekleri, geleneksel hayatı, tarihsel kimliği ve turizm potansiyelini bu bölgede yaptığımız güçlü yatırımlarla sunmaya çalışıyoruz. Yeşilyurt Kentsel Tasarım projemizde yine ödül alan yatırımlarımız arasında yer almaktadır. Projelerimizi bir bütün halinde yürütüp Yeşilyurt’un turizm potansiyelini artırıp, kültürel, sportif ve sanatsal kimliğimizin daha fazla ön plana çıkmasına yönelik hizmetlerde bulunuyoruz. Gündüzbey, Gedik, Şahintepesi, Banazı gibi kadim mahallelerimizi turizme kazandırmaya gayret ediyoruz. Hayata geçen yatırımlarımız neticesinde Yeşilyurt’umuzun kadim bölgelerinde alternatif yeni turizm alanları da oluşturmaktayız. Geleneksel evlerimizi restore ederek gezginlerin, gurmelerin ve turistlerin bölgemize olan ilgisini artırmaya çalışıyoruz. Çevre ve temizlik gibi hizmetlerimiz, geri dönüşüm alanlarımız, atık toplama noktalarımızla daha sağlıklı, daha modern ve yaşam standardı yüksek bir Yeşilyurt’u gelecek nesillere emanet etmek içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Temiz ve düzenli ilçe kimliğimizi muhafaza edip koruyoruz. İlçemizde 213 parkımızı hizmete sunduk. Bölgemizin en büyük parkı olan toplam 1 milyon 35 bin metrekare alandaki
Beylerderesi Şehir Parkı projemiz ile de, park ve yeşil alan hizmetlerimizi taçlandıracağız. Kentsel dönüşüm projelerinden tarım hizmetlerine, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardımlarımızdan sportif tesislerimize kadar her alanda hizmet üreterek Yeşilyurt’un marka değerini daha değerli hale getirmeye gayret ediyoruz “ ifadelerini kullandı.
Yapılan organizasyondan dolayı Başkan Çınar’a teşekkürlerini sunan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Malatya’da kendi evimizde gibiyiz, çok güzel ağırlanıyoruz. Yeşilyurt’un tarihi mekanlarını gezdik, çok beğendik. Başkanımız hem Malatya’nın hem de Yeşilyurt’un tarihini, kültürünü ve sanayi yapısını bizlere en güzel şekilde anlattı, teşekkür ediyorum. Şehirlerde en fazla konuşulması gereken konuların başında sağlık gelmektedir. Sağlık dendiği zaman hastaneler, hekimler ve eczaneler akla geliyor ama bizim yaptığımız her işin önünde ve arkasında sağlıkla ilgili boyut vardır. Belediye Başkanları görev yaptıkları şehirlerin ve ilçelerin doktorlarıdır. Şehirde yaşayan esnafında, gencinde, kadınında, yaşlının da ve her bir bireyin mutluluğu, psikolojisi ve içinde bulunduğu süreç noktasında yerel yönetimlerin yapacakları çok şeyler vardır. Birlik ve beraberlik içerisinde memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekilleri Bülent Tüfenkci’de toplantıların hayırlara vesile olmasını temenni ederken, “ Ülkemizin sağlık alanında dünyada söz sahibi olması, alt yapısı ve insan kaynaklarıyla dünyada parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alması hepimizi gururlandırmaktadır. Hiç bir vatandaşımızın hastane kapılarından geri çevrilmediği, ücretsiz tedavilerin yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz.Yerel yönetimlerimize de bu anlamda teşekkür ediyoruz. Pandemi sürecinde insanların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için imkanlarını da zorlayarak insanların kalplerine yüreklerine dokunan hizmetleriyle göğsümüzü kabarttılar. Hükümetimizin çevreyle ilgili yatırımları, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başarıyla devam eden Sıfır Atık projelerini takip edip uygulayan yerel yönetimlerin başarılarıyla, kentlerimizin sağlıklı ve yaşanabilir ve sürdürebilir bir eko sistem içerisinde düzenli bir hayata sahip olması için ortaya koyulan gayretlerden dolayı tüm başkanlarımızı kutluyorum “ diye konuştu.
Konuşmaların ardından gerçekleşen Sağlıklı Kentler Birliğinin 35. Olağan Meclis Toplantısında gündemdeki maddeler tek tek görüşülüp karara bağlandı.
Meclis Toplantısından sonra Şire Pazarını gezen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş ile Meclis Üyeleri daha sonra Başkan Çınar’ın ev sahipliğinde Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yöresel Ürünler Pazarındaki yöresel yemek programına katıldılar.

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