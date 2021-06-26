Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi'yi transfer etti



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) SÜPER Lig temsilcisi Helenex Yeni Malatyaspor, Tunuslu defans oyuncusu Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor, Suudi Arabistan Kulübü Al-Ettifaq takımından sol bek oyuncusu Oussama Haddadi ile anlaştı. Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ettifaq Kulübü oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Haddadi" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-26 09:33:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.