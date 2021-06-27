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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisinden geriye astığı tabelalar kaldı

İHA

Kendisinden geriye astığı tabelalar kaldı

Malatya’da ağır araçların sokaktan geçerken evlere zarar vermesi üzerine “Büyük araç giremez” yazılı tabela asan Mahmut Ölmez’in astığı tabelalar, vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen sokağı kullanmak isteyen vatandaşlara rehberlik ediyor.
Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi Azapoğlu Sokağı'nda yaşayan Mahmut Ölmez isimli vatandaş, sokağın dar olması ve evlerin bir bölümünün sokağa çıkıntılı olması üzerine çözümü “Büyük araç giremez” tabelası asmakta buldu. Ölmez’in uzun yıllar önce astığı, görenlerin de dikkatini çeken tabela, sokağa araçların zarar vermesini engelledi. Ölmez’in vefatına rağmen sokağa asılan tabela hala vatandaşlara rehberlik ediyor.
Sokaktan geçen araçların evin duvarına çarptığını ve ölen eşinin de çareyi tabela asmakta bulduğunu belirten 83 yaşındaki Kudret Ölmez, “Sokaktan motor gibi araçlar geçiyordu. Bunlar duvara kapıya çarpıyordu. Rahmetlik eşim gitti şikayet etti. O yazıyı getirip oraya çaktılar. Ama yine de geçiyorlar. Büyük motorlar geçiyordu. Odun da taşıyorlardı. Kavak falan kesiyorlardı” dedi.

“Tabela büyük bir çözüm oldu”
Azapoğlu Sokağı'nda yaşayan Macit Yaş, sokağa asılan tabelanın çözüm olduğunu ifade ederek, “Eskiden dereden motorla ağaçları yüksek seviyede yükleyip buradan geçtikleri zaman evin çıkıntı olan yerine çarpıyorlardı. O yüzden ev sahibi böyle bir çözüm bularak bu sıkıntıyı gidermeye çalıştı. Başka bir sıkıntı yok. O süreçten bu yana bu tarafa büyük araçlar geçmiyor. Araç yüklü geldiği zaman ister istemez buraya değiyordu geçemiyordu. Şimdiye kadar küçük araçlarda bir sıkıntı olmadı. Şuan kaza olmuyor. Tabela büyük bir çözüm oldu. Vatandaş kendi çabasıyla büyük araç giremez tabelasını yaptırarak çözüm buldu. Bu sokak ilerde lezzet caddesiyle birlikte daha da güzelleşecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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