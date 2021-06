Güder, gençlerle buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Gençlerle Gönül Buluşmaları’ kapsamında Hanımınçiftliği Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya gelerek, sorularını cevapladı ve geleceğe dair fikirlerini aldı.

Battalgazi’de yaşayan her yaştan bireyle bir araya gelerek fikir ve görüşlerini alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geleneksel hale getirilmesi planlanan ve ilki gerçekleştirilen ‘Gençlerle Gönül Buluşmaları’ kapsamında farklı lokasyonlarda öğrenciler ve gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Türkiye’nin ve Battalgazi’nin geleceği olan gençlerle fikir alışverişinde bulunan Başkan Güder, gençlerin merak ettikleri soruları da cevapladı. Samimi bir ortamda yapılan buluşma programı, Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Türkiye ikincisi olan Emre Olçar’ın Kur’an tilaveti ile başladı. Son iki yılda ilçede gerçekleştirilen 25 milyonluk gençlik yatırımlarından bahseden Başkan Güder, gençlerin ilçede görmek istedikleri yatırımlar hakkında da fikirlerini alarak, gençlerin her daim emrine amade olduklarının altını çizdi. Geleceğe dair fikirlerini Başkan Güder’e dile getiren gençler, programın sonunda tek tek en beğendikleri türküleri de seslendirdi.



“Gençlerimizi geleceğe güzel hazırlamak istiyoruz”

Geleceğin teminatı gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk yaşadığını aktaran Güder, “Bugün Battalgazi’mizin geleceği gençlerimiz ile gönüllerimizi buluşturduk. Onlarla sohbet ettik, fikirlerini aldık. Güzel ve tatlı sohbetlerimiz oldu. Bundan sonraki süreçte de evlatlarımızla bir araya gelip, onların fikirlerini alacağız, onlara tecrübelerimizi aktaracağız. Amacımız; yerel yönetimler olarak gençlerimiz geleceğe en güzel şekilde hazırlamaktır. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa, Battalgazi Belediyesi olarak bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Malumunuz ilçemizde son iki yılda milyonluk gençlik yatırımlarımızı buluşturduk. Yapımı devam eden birçok gençlik yatırımımız var. Emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak Gençlik ve Spor Bakanımıza, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Hepimizin tek derdi bu güzel evlatlarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlamak. Eksikliklerimiz tabi ki olabilir. Onu da sizinle bir araya geldiğimizde istişare yapıyoruz. Yetiştirmiş olduğumuz bu gençlerle Türkiye, dünyada lider ülke konumunda olacak. Bu ülke kolay elde edilmedi. Bu ülkenin her karışında Türk milletinin asil kanı mevcut. Allah evlatlarımızın yollarını açık eylesin. Bizden almış oldukları bu vatan ve bayrak emanetini, daha yukarılara çıkarıp, kendi evlatlarına teslim edecekler. Bizler gençlerimizi seviyoruz. Her daim emrinize amadeyiz” diye konuştu.

