Çınar, teşekkür yemeği verdi Çınar: “Birlik ve beraberliğimiz, en büyük gücümüzdür”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sağlıklı Kentler Birliği 35.Olağan Meclis Toplantısı için Malatya’ya gelen Belediye Başkanlarının yanı sıra Çırmıktı Lezzet Caddesinde iki gün süren kültürel ve sanatlar etkinliklere destek veren İlçe Belediye Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, Kurum Müdürleri ile Mahalle Muhtarlarını özel bir programda ağırlayarak, başarılı geçen organizasyonlara sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliği yaptığı programa, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Denizli Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Duyar, Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ve Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’ın yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, basın mensuplarının bağlı bulundukları Dernek ve Cemiyet Başkanları, Kadın Kooperatiflerinin Başkan ve Yöneticileri ile Mahalle Muhtarları katıldı.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırım ve projelerinin yer aldığı sine vizyon görüntülerinden sonra programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 24 ve 25 Haziran günlerinde ev sahipliği yaptıkları Sağlıklı Kentler Birliği 35.Olağan Meclis Toplantısının yanı sıra Çırmıhtı Lezzet Caddesindeki kültürel etkinliklere destek sağlayan kamu, kurum ve kuruluş temsilcileri ile basın mensuplarına teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Malatya’nın marka değerine katkı sağlayan güzel organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çınar, “ Sanayisi, ekonomisi, turizm potansiyeli, tarihi yerleri, yeni sosyal yaşam alanları, gastronomisi, kültürü ve ticaretiyle Anadolu’nun parlayan yıldızı olan Malatya’nın modern yüzü Yeşilyurt’ta iki gün boyunca her anı heyecan dolu başarı organizasyonların altına hep birlikte imza attık. Belediyemizin ev sahipliği yaptığı Sağlıklı Kentler Birliği 35.Olağan Meclis Toplantısı için kentimize teşrif eden Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’ın yanı sıra birliğe üye olan Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlarımızı, Malatya’nın birlik ve beraberlik ruhuna uygun bir şekilde ağırladık. Meclis Toplantısı vesilesiyle kentimize gelen tüm misafirlerimize kentimizin tüm zenginliklerini tanıtım gezileri ve çeşitli toplantılarla tüm boyutlarıyla anlattık. Kentimizde misafir etmekten onur duyduğumuz Sağlıklı Kentler Birliği Başkanımıza, Üye Belediye Başkanlarımıza ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

24 ve 25 Haziran günlerindeki etkinlikler ve toplantıların başarılı geçtiğini vurgulayan Çınar, “Sağlıklı Kentler Birliği toplantılarımızla birlikte ilçemizin tarihi bölgelerinden Çırmıhtı’da bölgemizin turizm potansiyelini hareketlendirmek amacıyla hizmete sunduğumuz Lezzet Caddemizde de büyük bir heyecana ve renkli anlara sahne olan kültürel etkinlikler, müzik dinletileri, sergiler ve tanıtım gezileri düzenledik. Her geçen gün farklı ve yeni yatırımlarımızla gelişim seviyesi artırdığımız Yeşilyurt’umuzu toplumun tüm dinamikleriyle birlikte yönetip, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Sürekli gelişim, sürekli yenilik, sürekli değişim anlayışından yola çıkarak kültürü, medeniyeti, sanayisi, yöresel lezzetleri, doğa harikası bölgeleri ve tarihi yerleriyle ülke çapında tanınmaya başlayan Yeşilyurt’umuzu katılımcı belediyecilik anlayışıyla yönetmeye büyük bir önem verip; Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyelerimiz, Kurum Müdürlüklerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, basın mensuplarımız, muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle istişare ederek yatırımlarımıza şekil veriyoruz. Bölgemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunacak tüm projelerimizi birlik ve beraberlik içerisinde gerçeğe dönüştürüyoruz. İki gün süren programlarımızın başarıya ulaşması, birlik ve beraberliğimizin en güzel yansımasıdır. Yeşilyurt’umuzu gelecekte öne çıkartacak tüm yatırımlarımızı bu bakış açısıyla hayata geçirip, toplumun ihtiyaçlarına en güzel şekilde karşılık veren projelerimizin sayısını her geçen gün artırmaktayız. Malatya’nın batı tarafında yer aldığı için gelişime açık bir hüviyete sahip Yeşilyurt’umuzun tarımda, sanayide ve ekonomide daha güçlü bir yapıya ulaşması içinde bizlerde ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşilyurt’umuz insan odaklı yatırımlarla artık çekim merkezine dönüşmüştür. İlçemizin bu kimliğini daha fazla güçlendirmek ve geliştirmek içinde tüm gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz. Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun tüm güzelliklerinin geniş kesimlere ulaşmasında önemli bir rol üstlenen iki günlük yoğun etkinliklerimize ve toplantılarımıza destek sağlayan, güç veren ve yanımızda olan herkese şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. İki gün süren programlarımız sırasında mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak toplumun tüm dinamikleriyle birlikte hareket ederek daha nice güzel başarıların altına imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bizler hep birlikte Malatya’yız, hep birlikte Yeşilyurt’uz” şeklinde konuştu.

Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da düzenlenen toplantılar ve etkinliklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Denizli Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar ise yaptıkları konuşmalarda Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen programlarda çok güzel ağırlandıklarını ifade ederken, tüm Malatyalılara, Çınar ile belediye ekiplerine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini sundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.