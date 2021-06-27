Yeni Malatyaspor’da sportif direktör Ali Ravcı ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor’da 7 yıldır Sportif Direktörlük görevinde bulunan Ali Ravcı ile yollar ayrıldı.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "7 yıla aşkın bir süredir kulübümüzün sportif direktörlük görevini yapan Ali Ravcı hocamız ile karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

2013 yılında Aydınspor 1923’te yardımcı antrenörlük görevinden Yeni Malatyaspor’a gelen 48 yaşındaki tecrübeli isim 15 Temmuz 2015 tarihinde Sportif Direktörlük görevine getirildi.

Ravcı, bu süre zarfında ise takımın başında da toplamda 9 müsabaka da geçici olarak teknik direktörlük görevinde de bulunmuştu.

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