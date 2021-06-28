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Milletvekili Kahtalı: "Malatya’ya bu yıl 70 okul kazandırılacak"

İHA

Milletvekili Kahtalı: "Malatya’ya bu yıl 70 okul kazandırılacak"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya’ya 70 yeni okul kazandırılacağını söyledi. Kahtalı, “Eğitim alanında önemli atılımlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Eğitime yapılan devasa yatırımlardan Malatya da payına düşeni aldı. Birçok yatırımın hayata geçirildiği son 20 yılda, eğitimde büyük atılımlara imza atıldı. Yine de çalışmalar bitmedi, ‘hizmete devam’ denildi. Eğitim alanında Malatya’ya son 18 yılda 1.28 milyar TL yatırım yapılırken, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı konuya ilişkin detayları paylaştı.
Eğitimde kalite arttı
Malatya’da, 2002 yılında 761 olan okul sayısının 2020 yılında 829 yükseldiğini belirten Kahtalı, eğitimde kaliteyi artırmak için mevcut dersliklerin yenilendiğini, 5 bine yakın da yeni dersliğin inşa edildiğini aktardı. Milletvekili Kahtalı, “Değerli öğrencilerimizin daha rahat şartlarda öğrenim görebilmesi için eğitimin her kademesinde derslik başında düşen öğrenci sayısını düşürdük” şeklinde konuştu.
Okullaşma oranının artmasıyla ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını gidermek için her kademede çok sayıda yeni öğretmen istihdam edildiğine dikkat çeken Hakan Kahtalı, 2002 yılında Malatya’daki öğretmen sayısı 7 bin 227 iken, 2020 yılında bu sayının 13 bin 209 olduğunu belirtti. Ücretsiz Ders Kitabı Projesi dair de verileri paylaşan Kahtalı, “2003 yılında başlattığımız Ücretsiz Ders Kitabı Projesi ile öğrencilerimizin ve velilerimizin kitap alma çilesine son verdik. Çocuklarımız artık sınıflarına girdiklerinde kitaplarını sıralarının üstünde buluyorlar. 20032020 yılları arasında öğrencilerimize 69,4 milyon TL maliyetle 33,8 milyon ders kitabını ücretsiz olarak dağıttık” bilgilerine yer verdi.
2021 atılım yılı olacak
Milletvekili Kahtalı, açıklamasında Malatya’ya kazandırılacak olan 70 yeni okul hakkında da bilgi verdi. 2021 yılının Malatya’da eğitim alanında bir atılım yılı olacağının altını çizen Kahtalı, “34 tane il yatırımı, 10 tane TOKİ yatırımı, 8 tane Avrupa Birliği yatırımı, 13 tane hayırseverlerden olmak üzere Malatya’mıza 70’e yakın yeni okul kazandıracağız. İnşallah Cumhurbaşkanımızın yol göstericiliğinde ve liderliğinde eğitim alanındaki atılımlarımız devam edecek. Bunun için biz siyasiler olarak elimizden gelenin fazlasını şehrimiz ve ülkemiz için yapmaya hazırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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