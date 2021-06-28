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YKS’ye giren öğrencilerden Kılıçdaroğlu’na 1 TL’lik tazminat davası

İHA

YKS’ye giren öğrencilerden Kılıçdaroğlu’na 1 TL’lik tazminat davası

Malatya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren bir grup öğrenci, adliye binasına giderek sınav öncesi ‘Katarlı öğrenciler sınavsız üniversite okuyabilecek’ iddiasını paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
YKS sınavı öncesi T24 internet gazetesinde yer alan “Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek” haberini alıntı yaparak yorum yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na karşı tüm yurtta olduğu gibi Malatya’daki öğrencilerden de tepki vardı. Sınav öncesi milyonlarca gencin duygularını istismar ettiğini iddia eden öğrenciler Malatya Adliyesi önünde toplanarak Kılıçdaroğlu’na karşı suç duyurusunda bulundu.
Burada YKS öğrencileri adına açıklama yapan Sefa Düzenli, sınavdan 1 gün önce ortaya atılan bir yalan haber nedeniyle tüm motivasyonlarının altüst edildiğini ve sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrencinin ailelerini de olumsuz şekilde etkilediğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylediğini belirten Düzenli, “Biz buna artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız” şeklinde konuştu.
Yalan haberin internet sitesi tarafından 27 saat sonra düzeltildiğini ve haberin gerçeğin paylaşıldığını anımsatan Düzenli, “Fakat iş işten geçmiştir. Bir yıl boyunca hazırlanmış olduğumuz sınavın ilk oturumu bu yalan haberin etkisi altında sonlanmıştır. Mağduriyetimiz ortadadır. Türkiye’nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde, bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur. Yalanı yayan ve bizlere ulaşmasına sebebiyet veren basın kuruluşları servis ettikleri yalan haberden dolayı ufak bir mahcubiyet hissetmiş olacak ki haberi geri çekip kamuoyundan özür dilemiştir. Bugün geldiğimiz noktaya bakıldığında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya üzerinden başlattığı “Katarlı gençler sınavsız Türkiye’de okuyacak” algısı, sosyal medyada belli odaklarca yayılmıştır. Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kadar bariz bir yalana inanması ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Gençlerin özür dilemesi talebine yanıt vermeyen Kılıçdaoğlu’na karşı 1 TL’lik manevi tazminat davası açtıklarını belirten Düzenli, “Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle Kılıçdaroğlu’na sesleniyoruz. Yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz” diye konuştu.

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