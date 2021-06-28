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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ tarafından merkez ilçelerde 20 milyonluk çalışma gerçekleştiriliyor

İHA

MASKİ tarafından merkez ilçelerde 20 milyonluk çalışma gerçekleştiriliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü Malatya genelindeki çalışmalarını ve yatırımlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Sivas Caddesinde başlatılan hat yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile ilgili daire müdürleri katıldı.
MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 20 milyon lira olan çalışmaların ikinci etabında 34 bin metrelik içme suyu şebeke yenileme ve 2 bin 500 abone bağlantısı yapılacak. Çalışmalar kapsamında, Battalgazi İlçesi Büyükhüseyinbey, Küçükhüseyinbey, Uçbağlar ve Kırçuval Mahallelerini besleyecek olan içmesuyu hattı yenileme çalışmalarına Sivas Caddesi’nde başladı. Sivas Caddesi üzerinde başlayan ve bin 500 metre hat yenileme ve 66 abone bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek.
Yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Uçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, “ Sağlıklı bir yaşam için Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışmaları yapan MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Sivas Caddemizde önceki yıllarda sadece içmesuyu anlamında değil kaldırım ve diğer işlerde de hizmet alamamıştık. Başkanımız göreve geldiği zaman en kısa zamanda yapacaklarını söylemişlerdi ve çalışmalara da başladılar. Çalışmalar yerinde ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Çalışmalar sırasında hiç kimse mağdur edilmedi. Özellikle başkanımıza hızlı bir şekilde profesyonel bir ekiple çalıştığı için teşekkür ediyorum. Malatya güzel şeylere layık, başkanımız güzel şeyler yapıyor. Başkanımız yapacağı çalışmaları yaptıktan sonra söylüyor ki biz de bu işleri yapıldıktan sonra görüyoruz. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Asbest borular yenileniyor
Sivas Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, “Şehir merkezinde asbest borularındaki yenileme çalışmalarını Sivas Caddesi üzerinde devam ettiriyoruz. Sivas Caddesi üzerinde sol şeritte 1000 mt, sağ şeritte de 500 mt olmak üzere toplam bin 500 mt hattımızı yenileyeceğiz. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Amacımız Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamasının önüne geçmektir” şeklinde konuştu.
"Malatya'da her noktasında bir şantiyemiz var"
Hizmet ve yatırımlarla Malatya’yı bir şantiyeye çevirdiklerini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın 12 bin 300 m2’nin her alanında yüzlerce şantiyemiz var. Birimlerimiz yoğun çalışma içerisindeler ve büyük projelerin uygulamalarını yapıyorlar. Yapılan uygulamaların hepsi başlamış durumdadır. Hizmet birimlerimiz çalışmalarımız öncesinde vatandaşlarımızla gerekli istişareleri yapmaktalar. Vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz, gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz Sivas Caddesinde özellikle eskimiş asbest boru olan hattın değiştirilmesi noktasında çalışma planı yaptı. Plan içerisinde Kurban Bayramından önce yeni hattın döşenmesi ve abone bağlantı çalışmaları tamamlanacak. Yeni hattın döşenmesiyle birlikte su kayıp ve kaçaklarının da önüne geçilmiş olacak. Vatandaşlarımız su sıkıntısı çekmeden evlerine yeni şebekeden su alacaklar. Su kayıp ve kaçaklarından dolayı üst katlara çıkmayan su ile ilgili de basıncı tedarik etmiş olacağız” dedi.
"Malatya'da için alternatif içme suyu kaynakları oluşturuyoruz "
Başkan Gürkan konuşmasının devamında, “Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için alternatif su kaynakları oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Malatya’da hemşerilerimizin sağlıklı su tüketmesini, yeni su kaynaklarının temin edilmesi ve sularında kesinti olmadan kullanımlarını sağlamaları için azami titizlik gösteriyoruz. Göreve geldikten sonra yaptığımız yoğun çalışmaların akabinde vatandaşlarımıza artezyen suyu gibi sular içirmedik ve özellikle Malatya kaynak suyunu içiriyoruz. Malatya’mızda inşallah en kısa zamanda ikinci kaptajı da devreye alacağız. Halkımız müsterih olsun. Gerek altyapı, gerek çevre düzenlemesi, gerek kültürel ve sosyal faaliyetlerle ilgili, gerekse hizmet belediyeciliğinde yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Başkan Gürkan yapılan incelemenin ardından çalışmaların yapıldığı alandaki esnafları da ziyaret etti. Sivas Caddesi esnafları yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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