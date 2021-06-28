10 yaşındaki Yusuf'un koluna demir korkuluk saplandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da evlerinin önündeki demir kapının üzerinden atlamaya çalışan Yusuf Y.'nin (10), koluna demir korkuluk saplandı. Yusuf, itfaiye erleri tarafından kesilen korkulukla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Y., bahçeli evlerinin önündeki giriş kapısının üzerinden atlamaya çalıştı. Dengesini kaybeden Yusuf'un kolu demir korkuluklara saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye erleri, Yusuf Y.'nin koluna saplanan demir korkuluğu kesti. Sağlık ekiplerince, demir korkulukla birlikte hastaneye kaldırılan Yusuf., gözyaşlarına hakim olamadı. Demir korkuluk parçası, Yusuf'un kolundan ameliyatla alınacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-28 21:21:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.