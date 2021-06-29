Malatya’da 2 ilçede Covid-19 sıfırlandı

1925 Haziran tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarına göre Malatya’nın Yazıhan ve Doğanyol ilçelerinde vaka sayısı sıfırlandı.

Sağlık Bakanlığı 1925 Haziran tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, Malatya’nın Yazıhan ve Doğanyol ilçelerinde Covid19 vaka sayısı sıfırlandı.

Malatya il genelinde 43,29 rakamı ile Covid19 vaka sayısında düşüş görüldü. 1218 Haziran tarihleri arasında 50,36 orta sıralarda yer alan Malatya’da, son haftada vaka sayılarının 43,29 rakamına düşmesi sevindirdi.

1925 Haziran 2021 tarihleri arasında ilçelerdeki vaka sayıları en fazla Darende’de 93,58 ile ilçeler arasında rekor kırarken, bu ilçeyi Kale 71,20 ile takip etti.

Covid19 vaka sayılarına göre Malatya’nın Yazıhan ve Doğanyol ilçelerinde vaka sayısı sıfırlandı.

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