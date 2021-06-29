Koluna demir korkuluk saplanan Yusuf, ameliyat edildi



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, evlerinin yanındaki bahçeye kaçan topunu almak için demir kapının üzerinden atlamaya çalışırken koluna demir korkuluk saplanan Yusuf Yılmaz (10), ameliyat edildi. Sağlık durumu iyi olan Yusuf'un yakın zamanda taburcu edileceği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan Yusuf Yılmaz, topunun yan taraftaki bahçeye kaçmasıyla peşinden gitti. Bahçeli evlerinin giriş kapısının üzerinden atlamaya çalışan Yusuf Yılmaz, dengesini kaybederek düşünce koluna demir korkuluk saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, Yusuf'un koluna saplanan demir korkuluğu kesti. Yusuf, demir korkulukla birlikte önce ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Yusuf, daha sonra İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Yusuf'un kolundan demir korkuluk parçası çıkarıldı.

Yusuf Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annesi Neslihan Yılmaz, "Topu bahçenin diğer tarafına kaçmış. Yusuf, topunu almaya giderken kolu demire saplandı. Çok şükür şimdi durumu iyi" dedi.

'AMELİYAT GAYET BAŞARILI GEÇTİ'

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Yusuf'un dün akşam hastanelerine geldiğini belirterek, "Plastik cerrahi hekimliğimiz tarafından ameliyata alındı. Koluna demir batması vardı. Ameliyat gayet başarılı geçti. Şu an serviste kontrol altında tutuluyor ve yakın zamanda taburcu edeceğiz" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-29 13:34:34



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