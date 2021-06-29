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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Arvas’dan, Yeşilyurt lezzet caddesine tam not

İHA

AK Partili Arvas’dan, Yeşilyurt lezzet caddesine tam not

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 'Pandemi Sonrası Gençlik Formu'na katılan AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Çırmıhtı Lezzet Caddesinde bölgenin kültürel hazinelerini geleceğe taşımak adına hizmete sunulan tarihi Yeşilyurt konakları ile gedik kültür merkezinde incelemelerde bulundu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Malatya’ya gelen AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Malatya ve Yeşilyurt’un köklü tarihini bugünden geleceğe taşımak hedefiyle hizmete sunulan konak ve müzeleri beğendiğini ifade ederken, sokak sağlıklaştırma projeleriyle dış cepheleri sosyal dokuya uygun hale getirilen ev ve binaların bölgeye farklı bir güzellik kazandırdığını söyledi.
Ömer Arvas, tarihsel mirasların güçlü ve kalıcı yatırımlarla bugünden geleceğe taşınmasına yönelik önemli yatırımları hayata geçiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da yapılan restorasyon projeleriyle Malatya ve Yeşilyurt’un kültürel zenginliklerini yaşatmak ve korumak amaçlı hizmete sunulan Oba Çadırı, Gedik Kültür Merkezi, Mahmut ÇalıkAhmet Çalık Tekstil Müzesi, Butik Otel, Gastronomi Konağı, Yeşilyurt Mutfağı, Kahve Konağı ve Kent Belleği Müzelerinin yanı sıra bölgede hayata geçen ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgiler paylaştı.
Yeşilyurt’un tarih, kültür ve tekstil kenti olduğunu ifade eden Çınar, “ Ülkemizin 81 kentinden 90 öğrencimizi misafir ettiğimiz Pandemi Sonrası Gençlik Formuna katılan AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Arvas ile birlikte Çırmıhtı bölgemizde hizmete sunduğumuz Gedik Kültür Merkezimizdeki müzeler ve eğitim mekanlarının yanı sıra Lezzet Caddemizdeki konak ve müzeleri gezdik. Köklü bir tarihe sahip olan Malatya ve Yeşilyurt’un gastronomisini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini yaşatmak adına önemli projeleri turizme kazandırdık. Büyük bir emek ve gayret sonucunda hizmete sunduğumuz kültürel mekanlarımızla birlikte Yeşilyurt’un turizm ve cazibe merkezine dönüşecektir. Bu tür ziyaretler ve gezilerle birlikte gelen misafirlerimizin de görüş ve önerilerini alma fırsatına kavuşuyoruz. Bilindiği üzere Kahve Konağımız Tarihi Kentler Birliği tarafından Yaşam Kültür Müzesi ödülüne layık görüldü. Ödüllü yatırımlarımız ve projelerimizle bölgemize olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz. İlçemiz tekstilin ve dokumacılığın merkezidir, dalbastı kirazımız ve kiraz yaprağı sarmamız başta olmak üzere tarımsal ürünlerimiz ve tadına doyulmaz yemeklerimizle gastronomide de iddialıyız.Tüm zenginliklerimizi yaşatmak ve korumak içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Davetimize icabet edip aramızda olan AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcımız Sayın Ömer Arvas ile beraberindeki ekibe gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya’da kendilerini ağırlamaktan ziyadesiyle mutlu olduk” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ziyaretin sonunda AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas’a Lezzet Caddesinin resmedildiği tablo hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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