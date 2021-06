Irmaklı'da yeni alt yapı törenle açıldı Gürkan: “Durmak yok hizmetlere devam diyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende İlçesi Irmaklı Mahallesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanması nedeniyle düzenlenen açılış programlarına katıldı.



Hizmet ve yatırımların hayırlara vesile olması dileğiyle Allah için kurban kesilerek coşkulu bir şekilde karşılanan Gürkan, “Darende’de olduğu gibi bütün ilçelerimizde hizmet ve yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi.



Irmaklı mahallesinde gerçekleştirilen programda mahalle sakinleri adına konuşup, yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür eden Ahmet Kaplan, “Irmaklı mahallemiz ve çevre mahallelerimiz gerçekten hizmete susamıştı. Kışın çamurdan, yazın tozdan geçilmez durumdaydı. Mahallemizin cazibeli suyu olduğu halde günde iki saat suyu akan, iki saatten sonra mahallemizin yarısına su yetmeyen, su kaynakları olmasına rağmen susuzluk problemi yaşayan bir mahalleydik. Başkanımız gerek kanalizasyon, gerek içmesuyu, gerekse asfalt çalışmalarıyla bizleri sevince boğdu. Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Bütün ilçelerimizde yoğun bir çalışma içerisindeyiz”

Darende İlçesine yapılan yol ve asfalt çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ise, “Başkanımızın destekleriyle sadece Darende’de değil bütün ilçelerimizde yoğun çalışma içerisindeyiz. Toplamda Malatya genelinde Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı olarak 80 şantiyemiz var. Darende ilçemizin Irmaklı mahallesinde 4,5 km sıcak asfalt çalışması yaptık. Finişer makinemizin girdiği bütün yollarımızı asfaltladık. Finişer makinemizin girmediği dar yolları ise ilçe belediyemizle birlikte yapmaya devam ettiriyoruz” dedi.



“Irmaklı mahallemizde altyapı çalışmalarını tamamladık”

Irmaklı mahallesinde altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş da yaptığı konuşmada, “ Bir mahallemizin daha altyapı çalışmalarını bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Irmaklı mahallemizde geçen sene yaklaşık 9 km’lik kanalizasyon şebekesini yaptık ve bitirdik. Kanalizasyon çalışmasının sonrasında içme suyu projemizi yaptık ve bugün gelinen noktada 17 kilometre içme suyu şebekesi, ishale hattı, kaptaj tesisi, 200 tonluk deposu ve abone bağlantılarıyla beraber çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunduk. Kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarımızı 3 milyon 800 bin lira gibi bir bedelle yaptık. Yaptığımız çalışmalar sadece Irmaklı mahallemizle sınırlı değil. İlimiz genelinde ihtiyaç duyulan hizmetler için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecektir. Sayın Başkanımıza bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmaların mahallemize ve Darende ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



“Hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz”

AK Parti İl Başkan Vekili Ekrem Dağ ve AK Parti Darende İlçe Başkanı Veysel Karaman da birer selamlama konuşması gerçekleştirdiler. Gerçekleştirilen selamlama konuşmasında, bu hizmet ve yatırımların gelmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.



“Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor”

Hizmet anlamında Malatya’da büyük hizmetler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Gürkan ise, “Zor şartlarda önemli hizmetler gerçekleştiriyoruz. 21. yüzyıla kalmaması gereken hizmetler maalesef bu döneme kalmış. Bizler hemşerilerimizin çağdaş ve modern belediyecilik anlayışına kavuşması için gece demeden gündüz demeden bütün ekibimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Büyükşehir olarak Malatya’nın her ilçesinde, her mahallesinde, her köşesinde yüzlerce şantiyemizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Malatya’yı çağdaş ve modern anlamda mazisine layık istikbaline hazırlama noktasında ilçe belediyelerimiz, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve mesai arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Biz durmak yok yola ve hizmetlere devam diyoruz. Malatya’nın yüzyıllık yatırımlarının toplamının çok daha fazlası ihale edildi ve yapılıyor. İnşallah bu yıl içerisinde asfaltsız, susuz ve kanalizasyonsuz yerimiz kalmayacak. Ayrıca atık suların akarsulara karışmaması içinde 12 adet arıtma tesisi yapıyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi ve düzenimizi bozmasın. Bundan sonraki süreçlerde de ilçe belediyelerimizle eksik ve aksaklıların olduğu yerlerde birlikte çalışacağız. Yapılan çalışmaların öncelikle Irmaklı mahallemize, Darende ilçemize ve hizmetten yararlanacak olan hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Irmaklı Mahallesi Muhtarı Ömer Kılıç, Mahallelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Başkan Gürkan’a bir plaket taktim etti.

