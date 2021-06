Güder, öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Anadolu Lisesi’nin ‘Geleneksel Mezuniyet Töreni’ne katılarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Törende konuşan Başkan Güder, geleceğin teminatı çocuklara Battalgazi Belediyesi olarak her zaman destek verdiklerini ve yeni eğitim döneminde de desteklerini hız kesmeden sürdüreceklerini kaydetti.

Eğitim hizmetlerini öncelikli hizmet olarak gören Başkan Güder, Malatya Anadolu Lisesi tarafından 20202021 eğitim öğretim yılında mezun verdiği öğrencileri için düzenlenen Geleneksel Mezuniyet Töreni’ne katıldı. 180 öğrencinin mezun olduğu törende, öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Güder, mezun olan öğrencilere ileri ki yaşamlarında başarılar diledi. Battalgazi Belediyesi'nin eğitime verdiği desteklerden de kısaca bahseden Başkan Güder, geleceğin teminatı gençlerin her daim emrinde olduklarının altını çizdi. Düzenlenen mezuniyet törenine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Vahap Arıkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Avşar, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.



“Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi tebrik ediyorum”

Mezuniyet töreni öncesi bir açıklama yapan Başkan Güder, “Bugün geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin mezuniyet töreninde bir araya geldik. Okul zamanlarına baktığımızda zaman yıllar ne çabuk geçti diye sorarsınız birbirinize. Artık veda etme zamanı gelmiştir. Sizlere geleceğimizi emanet ediyoruz. Bu emaneti yaparken de gözümüz arkada kalmayacak. Sizleri seviyoruz, iyi ki varsınız. Hepinize buradan ömür boyu başarı diliyorum. Bu sene mezun olanları da tebrik ediyorum. Bilgi elbette önemlidir. Sizler öğrenmiş olduğunuz bilgileri taçlandırma istiyorsanız, bu bilgiyi tecrübeyle birleştirmeniz lazım. Okulda öğretmenler, evde aileniz size tecrübelerini aktardılar. Bundan sonraki hayatta birçok tecrübe kazanacaksınız. Biz istiyoruz ki geleceğe sizlerle emin adımlarla yürüyelim. Biz geleceğiniz aydınlık olsun istiyoruz. Buradan öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum. Ama en büyük tebriki bu öğrencilerin yetişmesine ve bugünlere gelmesine sebep olan değerli velilerimiz hak ediyor. Yerel yönetimler olarak bizler sizlerin her zaman yanınızdayız ve emrinize amadeyiz. Battalgazi Belediyesi olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi, birçok yatırımlarla buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz. Spor salonlarından tutunda yüzme havuzlarına, kütüphanelerden gençlik merkezlerine, halı sahalardan yaşam merkezine kadar birçok yatırım ilçemizde hayat buldu. Özellikle bölgemizde okul sayısı azlığı göze çarpıyor. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa güzel çalışmalara imza atıyoruz. Sizleri yeniden tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşantınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

