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Motosiklete, fiyatı kadar ceza uygulandı

İHA

Motosiklete, fiyatı kadar ceza uygulandı

Malatya’da, trafikten çekili motosikleti kullanan sürücü H. E. isimli şahsın ehliyeti olmadığı anlaşıldığından 4 bin 350 TL ceza uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Büyük Mustafa Paşa Mahallesi’nde polis tarafından yapılan çalışmalarda plakasız motosiklet dur ikazına uymayarak kaçtı. Kovalamaca neticesinde Hasanbey Caddesi içerisinde polis tarafından yakalandı. Motosikletin şase numarasından yapılan kontrollerde trafikten çekili men araç olduğu sürücü H. E. isimli şahsın ehliyeti olmadığı anlaşıldı.
Trafik yönünden toplamda 4 bin 350 TL ceza uygulandı. Motosiklet otoparka çekilerek, tahkikata devam ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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