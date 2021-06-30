Kazada ölen Talha öğretmen, Malatya'da toprağa verildi 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, kullandığı otomobille TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden öğretmen Talha Efe (28), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam, MalatyaAdıyaman yolundaki Erkenek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep Akşemsettin Anadolu Lisesi'nde öğretmen olan Talha Efe yönetimindeki 27 UD 929 plakalı otomobil, 02 HZ 652 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Efe, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Efe, kaldırıldığı Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarınca Malatya Şehir Mezarlığı'na getirilen Talha Efe'nin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-30 15:25:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.