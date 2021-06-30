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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar, 15 temmuz hain darbe girişimi programına katıldı

İHA

Çınar, 15 temmuz hain darbe girişimi programına katıldı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ söyleşisine katıldı.
Çınar, “Aziz milletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bu tür darbe girişimleri ve cuntacılar tarafından durdurulamayacak kadar güçlü bir devlet olduğunu 15 Temmuz gecesi bir kez daha dünyaya göstermiştir” dedi.
15 Temmuz 2016 günü milli egemenliğe karşı iç ve dış hainler tarafından alçakla saldırılarda bulunulduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “15 Temmuz; ezan dinmesin, bayrak inmesin diye minarelerden yükselen selalara koşarak inanç ve cesaretiyle F16’lara, tanklara, tüfeklere göğsünü siper eden milletimizin zaferidir. 15 Temmuz; darbeci hainlerle kahramanca mücadele ederek destan yazan istiklal aşığı milletimizin dirilişidir. 15 Temmuz; tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi ailesinden helallik alarak çıktığı yoldan bir daha geri dönmeyi düşünmeyenlerin destanıdır. Bu vesileyle yarınlarımızı karanlıktan kurtarmak için hiçbir ayrım gözetmeksizin birbiriyle kenetlenen, darbeye karşı tek yürek olan asil milletimize bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Herkes bilmelidir ki, bugün olduğu gibi gelecekte de milletimize, milli iradeye ve devletimize karşı her türlü girişim, karşısında milletimizin çelikten iradesini bulacaktır. Demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet, o karanlık gecede yaralanan vatandaşlarımıza, emniyet güçlerimize acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.
Demokrasiyi güçlendirip ilelebet yaşatacak olan gençleri, özgürlüklerinde temsilcisi olarak gördüklerini belirten Başkan Çınar, “ 15 Temmuz gecesi yüreklerindeki vatan aşkıyla tankların, tüfeklerin ve uçakların önünde göğsünü siper eden gençlerimizin bu milli duruşu tarihe altın harflerle yazılmıştır. Gençlerimizin sivil toplum kuruluşlarında aktif bir şekilde görev almaları, ülkemizin daha aydınlık yarınlara ulaşmasını sağlayacaktır. Gençlerimizin beklenti ve isteklerinin yanı sıra ülkemiz ve dünyanın geleceğe hakkında öngörülerini ortaya koymaları karar mekanizmalarının doğru ve planlı bir şekilde işlemesini sağlayacaktır. Bizlerde toplumun tüm kesimleri ve sivil toplum kuruluşlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Milli Türk Talebeler Birliği Başkanımızı ve ekibini toplumsal konularda aydınlatıcı ve yol gösterici programlarından dolayı kutluyorum. Pandemi sürecinin normalleşmeyle doğru gitmesiyle birlikte belediye olarak çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza ve dezavantajlı gruplara yönelik etkinliklerimize kamu, kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halinde yoğunluk vereceğiz. Gençlerimize her zaman sahip çıkıyoruz, onların doğru bilgilerle hayatlarına yön vermelerini önemsiyoruz. Böylesine anlamlı ve güzel bir organizasyonu hemşerilerimizle buluşturan Milli Türk Talebeler Birliği Başkanlığımız ile kentimizde ağırlamaktan mutlu olduğumuz Siyaset Bilimcisi Prof. Dr. Mehmet Şahin’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
‘Demokrasi ve Özgürlükler Gençliği’ projesini İçişleri Bakanlığının destekleriyle hayata geçirdiklerini belirten MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç ise, “ Yaklaşık bir yıldır yaklaşık 50 kişilik okuma grubumuzla ülkemizin siyasi tarihi ve darbelerini günümüz konjektörüne göre yorumlayıp rapor haline getirdik. Projemizin son programımızda saygıdeğer hocamız Siyaset Bilimcisi Prof.Dr. Mehmet Şahin’i ağırlıyoruz. Söyleşimize katılan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a, Prof. Dr. Mehmet Şahin’e ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Malatya’da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Siyaset Bilimcisi Prof. Dr. Mehmet Şahin de, Türkiye ve Dünya’da gerçekleşen darbelerin sebep ve sonuç ilişkileri üzerine 1,5 saate yakın süren bir söyleşi gerçekleştirdi.

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